Procès des attentats de Paris: l'avocat Sven Mary ne défendra pas Salah Abdeslam

L'avocat belge Sven Mary n'assurera en fin de compte pas la défense de Salah Abdeslam lors du procès français sur les attentats de Paris, qui débutera le 8 septembre, confirme-t-il dans un entretien publié par De Morgen et Het Laatste Nieuws mardi.



Me Mary, 49 ans, affirme avoir donné la priorité à ses filles. Lors du précédent procès concernant son client Salah Abdeslam à Bruxelles, ces dernières avaient été placées sous protection policière. "L'aînée a 12 ans et est encore anxieuse", explique l'avocat, pour qui le procès à Paris, qui doit durer huit mois, ne serait pas non plus tenable d'un point de vue pratique et financier.

Sven Mary a fait part de sa décision par courrier à Salah Abdeslam, 31 ans, qui ne se retrouve pas sans défense pour autant. Il est représenté par les avocats français Olivia Ronen et Martin Vettes. Il n'est pas non plus question d'une rupture définitive. "Abdeslam sait qu'il peut compter sur moi durant le procès en Belgique sur les attentats de Zaventem et Maelbeek", déclare Me Mary.