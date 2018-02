Procès: deux étudiants de l'ULB ont tué un "ami" puis, inspirés par "Dexter", découpé le corps et disséminé les morceaux dans les bois de Bruxelles

Le procès de deux étudiants de l'ULB (Université libre de Bruxelles) s'ouvre aujourd'hui avec la constitution du jury. Ils sont accusés d'avoir tué et démembré un de leurs amis. Particularité: ils se sont inspirés de la série télévisée "Dexter" pour savoir comment procéder. Le mobile du crime est flou. Les deux accusés se rejettent la responsabilité du coup mortel. L'avocate des parties civiles parle aussi de mépris: "Vous imaginez qu'ils ont tué Giuliano et qu'après ça, ils l'ont découpé, qu'un des deux est allé chez la mère de l'autre chercher une valise dans laquelle ils n'ont pas pu mettre l'ensemble du corps et qu'ils l'ont mis dans une valise et différents sacs pour aller porter les morceaux dans différents bois de Bruxelles. On ne peut pas imaginer, me semble-t-il, qu'un être humain puisse faire de telles choses", a déclaré Christine Callewaert au micro de notre journaliste Antoine Schuurwegen.