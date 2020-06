Procès du faux taximan: le "serial violeur" de l'ULB condamné à 12 ans de prison

Le procès du faux taximan violeur s'achève ce mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. L'homme était jugé pour 9 viols, attentat à la pudeur et menaces commis entre 2016 et 2019. Il écope de 12 ans de prison.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu, mardi matin, Yassine B. coupable de toutes les préventions de viol, d'attentat à la pudeur et de menace pour lesquelles il était poursuivi. Il l'a condamné à 12 ans de prison ainsi qu'à cinq ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP). Cet homme de 44 ans, un ancien chauffeur de la Stib, avait approché plusieurs étudiantes de l'Université libre de Bruxelles (ULB) qui sortaient de guindailles, en rôdant autour des campus après son service à la Stib, entre 2016 et 2019. Il les avait séquestrées dans sa voiture et avait abusé d'elles sexuellement.



Le tribunal a établi que Yassine B. a agi comme un véritable prédateur sexuel, avec toujours le même modus operandi, et a considéré qu'il représente un danger social. Il a estimé chaque prévention établie et a donc reconnu Yassine B. coupable sur toute la ligne. Il a tenu compte des aveux très partiels de l'intéressé, concluant à une absence de remise en question de sa part. Le tribunal a dès lors considéré que seule une peine extrêmement sévère devait être prononcée. Yassine B. écope de 12 ans de prison et de cinq ans de mise à disposition du TAP. Le tribunal a par ailleurs accordé des indemnités aux deux des neuf victimes qui se sont constituées partie civile, à hauteur de 25.000 euros pour l'une et de 5.000 euros pour l'autre. Il a également accordé des indemnités de 5.000 euros aux parents de l'une d'elles, de 1.250 euros à la soeur, mineure et représentée par son père, de cette même victime, et enfin des indemnités de 15.000 euros à la Stib, dont l'image a été ternie du fait des agissements du coupable.