Le Père Samuel acquitté

Le Père Samuel a été fixé sur son sort cet après-midi : le Tribunal correctionnel de Charleroi l'a acquitté.

C'est la fin des ennuis judiciaires pour le Père Samuel car le tribunal correctionnel de Charleroi l'a acquitté ce lundi. Le prêtre était poursuivi par la justice pour escroquerie, exercice illégal de la médecine, violation du secret professionnel et célébration illégale de mariage. Six autres prévenus, membres de l'entourage du père Samuel, sont également acquittés d'escroquerie.

Après quatre audiences, le tribunal correctionnel de Charleroi a rendu lundi son jugement dans le procès du père Samuel. Sept plaignants estimaient avoir été victimes des agissements du prêtre. Le ministère public avait requis l'acquittement à l'encontre des sept prévenus, soulignant l'absence de preuves de manœuvres frauduleuses de la part des suspects. Tous les avocats de la défense avaient plaidé l'acquittement pour leurs clients, rejoignant la position du ministère public. À la sortie de l'audience, le père Samuel a remercié la juridiction. "Je remercie le tribunal de sa décision. J'étais sûr à 100% d'être acquitté. J'ai toujours été honnête dans ce dossier."

Du côté des parties civiles, la déception était grande. "On le laisse faire tout ce qu'il veut et il s'en sort encore. Nous sommes déçus par ce jugement. Il faudra voir avec nos avocats mais on pourrait interjeter appel."

7 personnes estiment avoir été victimes des agissements du Père Samuel. Par le passé, il avait été poursuivi pour des faits d'attentat à la pudeur, mais là aussi le dossier s'est dégonflé et il avait obtenu un non-lieu devant la Chambre du Conseil de Charleroi.