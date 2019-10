Procès en appel du "bébé du coffre": cinq ans de prison ferme pour la mère de Séréna

(Belga) Une peine de cinq ans de prison ferme a été prononcée mercredi en appel à Limoges à l'encontre de Rosa da Cruz, la mère de Séréna, le bébé dit "du coffre" resté caché et confiné pendant 23 mois, au prix d'infirmités aujourd'hui permanentes.

La peine prononcée par la cour d'assises d'appel de la Haute-Vienne, après quatre heures de délibérations d'un jury de huit femmes et un homme, à la majorité absolue, est assortie d'un suivi socio-judiciaire de six ans, avec obligation de soins. La cour d'assises a également ordonné le retrait total de l'autorité parentale à l'accusée, mère de trois autres enfants, sur la petite Séréna. Une peine de "pas moins de 10 ans" de prison avait été requise par l'avocat général. Rosa da Cruz, 51 ans, qui comparaissait détenue, avait été condamnée en première instance en novembre 2018 par la cour d'assises de la Corrèze à cinq ans de prison dont trois avec sursis. Le parquet général avait fait appel de même que Mme da Cruz, notamment de sa déchéance "totale" d'autorité parentale sur Séréna. Découverte à l'occasion d'une réparation de voiture, Séréna a passé presque deux ans dans un couffin, le plus souvent dans le coffre du break maternel, ou dans une pièce en travaux au rez-de-chaussée de la maison familiale, à l'insu de toute la maisonnée. A bientôt 8 ans, Séréna a le développement mental d'un enfant de 2-3 ans, et vivra jusqu'à sa majorité au moins entre famille d'accueil et institut spécialisé, ont indiqué les experts au cours des huit jours de procès. "Parce que Séréna est détruite, vous ne pouvez pas la (sa mère) laisser repartir avec un blanc-seing", avait lancé l'avocat général Claude Derens en demandant une sanction plus lourde qu'en première instance pour punir cette "violence superlative". Me Chrystèle Chassagne-Delpech, avocate de Rosa da Cruz, avait de son côté demandé l'acquittement, plaidant le "déni de grossesse" - le 3e en quatre maternités - suivi d'un "déni d'enfant".