Procès Merah: 30 ans de réclusion pour le frère du tueur, la complicité retenue

(Belga) La cour d'assises spéciale de Paris statuant en appel a condamné jeudi Abdelkader Merah à 30 ans de réclusion criminelle et l'a reconnu coupable, contrairement à la première instance, de "complicité" des sept assassinats perpétrés en mars 2012 par son frère Mohamed.

Un verdict tombé comme une enclume dans le silence de la salle d'audience, bientôt ponctué par les larmes de reconnaissance des familles des victimes. Dans son box, Abdelkader Merah, 36 ans, a à peine courbé les épaules. L'accusation avait requis la perpétuité et "entre 15 et 20 ans de réclusion criminelle" à l'encontre du deuxième accusé, Fettah Malki, un "délinquant multicarte" de 36 ans, condamné en premier ressort à 14 ans de prison pour avoir fourni à Mohamed Merah un gilet pare-balles et un pistolet-mitrailleur, en ayant connaissance de sa radicalisation. En première instance, le frère du djihadiste toulousain avait été condamné à 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroriste, mais été acquitté du chef de "complicité", la cour ayant estimé qu'aucun élément ne montrait qu'il "connaissait les objectifs visés et les crimes commis par son frère". (Belga)