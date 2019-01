Procès Nemmouche - LE DIRECT: Najim Laachraoui voulait commettre un enlèvement pour faire libérer Nemmouche

L'accusé Mehdi Nemmouche a refusé, vendredi matin, de répondre à une question de la présidente de la cour d'assises relative à son ordinateur. Il a une nouvelle fois promis qu'il y apporterait une réponse ultérieurement. Les explications avec notre journaliste Antoine Schuurwegen.

La cour s'est penchée pour la première fois sur les activités de Mehdi Nemmouche en Syrie vendredi matin. Au sein de l'Etat islamique, l'accusé de la tuerie au Musée juif aurait été le geôlier de journalistes français. Ceux-ci devraient venir témoigner devant la cour d'assises de Bruxelles le 7 février. Ils ont dit, lors de l'enquête, avoir formellement reconnu Mehdi Nemmouche comme étant l'un de leurs tortionnaires en Syrie, principalement dans l'ancien hôpital ophtalmologique d'Alep qui servait de centre de détention au groupe terroriste.



Mehdi Nemmouche est soupçonné d'avoir été, avec Najim Laachraoui, l'un des fer de lance de l'Amniyat, soit le service de contre-espionnage et d'opérations spéciales de l'EI qui sera amené, avec d'autres figures telles qu'Abdelhamid Abaaoud, à organiser des attaques en Europe. Dans un ordinateur retrouvé près d'une planque des auteurs du 22 mars à Schaerbeek et attribué à Najim Laachraoui, un fichier audio laisse entendre que l'artificer des attentats de Bruxelles avait à un moment planifié un enlèvement d'une personnalité pour ensuite "l'échanger" contre la libération de Mehdi Nemmouche.





LE DIRECT



10h48 - Najim Laachraoui envisageait de commettre un enlèvement pour faire libérer Mehdi Nemmouche, selon un fichier audio rapporté vendredi devant la cour d'assises de Bruxelles par la juge d'instruction Berta Bernardo Mendez. Dans cet audio de l’ordinateur de la rue Max Roos, Najim Laachraoui explique qu’il faudrait enlever des personnalités en vue de les échanger contre des "frères", dont Mehdi Nemmouche.



10h43 - La juge d’instruction revient sur les auditions des journalistes français. Elle fait le lien entre Nemmouche et Najim Laachraoui (kamikaze de Zaventem).



10h33 - La présidente va réfléchir à un nouveau prélèvement de voix.

10h29 - La présidente demande à Mehdi Nemmouche s’il serait d’accord de se soumettre à un nouveau prélèvement de voix. Il accepte.



10h24 - Mehdi Nemmouche demande à la présidente s’il peut poser des questions à l’expert. Elle refuse.



10h23 - L’expert estime aussi que la voix sur les revendications est déformée.

10h20 - Pour l’expert, dans les 6 vidéos de revendication, il y a des éléments qui confirment l’hypothèse qu’il s’agit bien de la voix de Mehdi Nemmouche. La comparaison se fait de manière algorithmique entre la voix de Mehdi Nemmouche et celle entendue sur les vidéos de revendication. L’expert estime aussi que la voix sur les revendications est déformée.



10h05 - Un expert compare la voix de Mehdi Nemmouche et celle des vidéos de revendication.