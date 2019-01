Procès Nemmouche - LE DIRECT: l'accusé sort de son silence pour... condamner le cambriolage chez Maître Lurquin

L'accusé Mehdi Nemmouche a pris la parole jeudi matin pour condamner le vol du dossier de l'attentat au Musée juif chez Me Lurquin mardi. "Je demande qu'on laisse tranquille tous les magistrats et tous les jurés, sans tenter des les intimider", a-t-il affirmé, clamant également qu'il n'avait rien à voir avec l'attentat.

La cour entame ce jeudi matin l'audition de plusieurs experts qui ont été amenés à rendre des conclusions sur différents éléments de l'enquête de l'attentat au Musée juif de Belgique: analyses de plusieurs armes ayant servi lors de l'attaque, analyses de prélèvements de traces ADN et d'empreintes et analyses médico-légales. La cour entendra tout d'abord deux experts en génétique français qui ont procédé à des analyses sur les objets trouvés en possession de Mehdi Nemmouche lors de son arrestation à Marseille.

Mais avant de commencer, contre toute attente, l'accusé Mehdi Nemmouche a souhaité prendre la parole pour condamner le vol du dossier de l'attentat au Musée juif chez Me Lurquin mardi. "Je demande qu'on laisse tranquille tous les magistrats et tous les jurés, sans tenter des les intimider", a-t-il affirmé, clamant également qu'il n'avait rien à voir avec l'attentat.



Mehdi Nemmouche a souligné avec force qu'il n'avait rien à voir avec le vol. Il a aussi clamé son innocence dans le dossier du Musée juif. "Je condamne également les attentats de Paris et Bruxelles auxquels on essaie de me relier", lors desquels des "innocents" ont été tués, ce qu'"aucun Dieu" ne peut justifier, a-t-il encore dit. Me Lurquin a pris à son tour la parole pour souligner qu'il n'avait jamais mis en cause l'accusé dans le cadre de ce vol. Me Courtoy a lui précisé qu'il ne considérait pas que son collègue avait laissé entendre une telle chose. Il a cependant dénoncé ce qu'il considère comme des raccourcis effectués par la presse à cet égard.





10h47 - L'ingénieur à la police technique et scientifique française qui a analysé les éléments retrouvés sur Mehdi Nemmouche lors de son arrestation à Marseille, le 30 mai 2014 indique que l'absence d'ADN à un endroit ne constitue pas la preuve qu'une personne ne l'a pas touché.



"Les traces d'un contact transitoire, quand on touche un objet, sont les plus difficiles à analyser", a répondu l'expert à la présidente, qui faisait probablement allusion à l'absence d'ADN de l'accusé sur la porte du local d'accueil du Musée juif, que ses avocats considèrent comme une preuve de son innocence. "Des dizaines de raisons peuvent expliquer qu'on ne retrouve pas l'ADN de quelqu'un", conclure que son absence à un endroit est une preuve est "trop simple", a affirmé l'ingénieur, en réponse à une question du procureur fédéral. Le matériau a une influence sur la qualité de la trace, tout comme le fait que l'objet soit lisse ou poreux, a assuré l'expert. Une poignée de porte en métal constitue ainsi un "facteur défavorable", selon lui. Tout le monde n'est pas égal en matière de quantité d'ADN laissé à un endroit, "il y a de 'bons' et de 'mauvais' donneurs", a-t-il encore précisé. En outre, lorsque plusieurs personnes touchent le même objet, la trace est plus faible et l'ADN plus fragmenté, ce qui complique l'analyse. L'ingénieur a rappelé que l'ADN de Mehdi Nemmouche avait été retrouvé sur une cinquantaine d'objets dont il était en possession au moment de son arrestation, dont la kalachnikov. Le profil de l'autre accusé Nacer Bendrer a lui été mis au jour sur le pistolet Glock et le fusil de chasse découverts dans l'appartement où il a été appréhendé, à Ceyreste, à l'est de Marseille.

9h50 - Maître Courtoy prend brièvement la parole pour dire que cette déclaration est une volonté de Mehdi Nemmouche.

9h43 - En début d'audience, Mehdi Nemmouche prend la parole et fait une déclaration qu'il lit de manière déterminée.

"Je suis emmuré dans une tombe pour un crime que je n’ai pas commis. J’ai l’espoir d’un procès honnête et je constate que les jurées écoutent avec attention. Je suis catastrophé d’apprendre que certains craignent pour leur sécurité suite au cambriolage de Maître Lurquin. J’interdis à qui que ce soit d’intimider les jurées et les magistrats. Je demande qu’on laisse tranquille les magistrats et les jurés. Je n’ai rien à voir avec ce cambriolage que je condamne. Je rappelle que je suis en isolement et que je n’ai de contact avec personne. Si quelqu’un pense qu’intimider me rend service, c’est faux. Ce cambriolage n’a rien à voir avec moi. Je ne suis pas le tireur du musée juif, je n’ai jamais fait partie d’une cellule terroriste et je demande de laisser tranquille les jurés et les magistrats. Je condamne les attentats qui ont eu lieu en France et en Belgique car il s’agit du meurtre d’innocents et qu’aucun dieu n’accepte le meurtre d’innocents."

La cour entendra, en fin de matinée, les deux filles d'Emmanuel et Miriam Riva, le couple de touristes israéliens tués lors de l'attentat au Musée juif. Celles-ci n'avaient pu venir témoigner en même temps que les autres parties civiles, le 18 janvier dernier. "Pour ces jeunes filles, être confrontées à la vision de monsieur Nemmouche est quelque chose de terrible, explique Marc Libert, avocat de la famille Riva, au micro de RTL INFO. Elles appréhendent évidemment cet instant. Nous avons essayé de les rassurer et de les aider dans cette mission difficile."

Quelle est la volonté des deux filles ? Selon leur avocat, c'est de "faire revivre leurs parents un instant. Des photos vont être diffusées dans la salle. Deuxièmement, raconter leurs parents. C’était une famille très unie, très aimante, très attentive. Madame Riva avait décidé de lever le pied au niveau professionnel pour s’occuper davantage de ses deux enfants. C’est une famille aimante, je crois que c’est ça qu’elles voudraient faire transparaître aujourd’hui".