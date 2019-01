Procès Nemmouche- LE DIRECT: l'accusé prend la parole à l'ouverture d'audience et condamne le cambriolage chez Maître Lurquin

La cour d'assises de Bruxelles a clôturé mercredi soir la longue audition des enquêteurs et des juges d'instruction. Durant sept jours, ces derniers ont exposé toute l'enquête sur l'attentat au Musée juif de Belgique et répondu aux questions. Ce jeudi dès 9h00, la cour entame les auditions des experts en génétique puis celle des experts en balistique et des experts légistes. Elle entendra également les deux filles d'Emanuel et Miriam Riva, qui n'ont pu être entendues le même jour que les autres personnes constituées partie civile. La cour auditionnera ensuite de nombreux autres témoins jusqu'au 12 février.

La cour entame ce jeudi matin l'audition de plusieurs experts qui ont été amenés à rendre des conclusions sur différents éléments de l'enquête de l'attentat au Musée juif de Belgique: analyses de plusieurs armes ayant servi lors de l'attaque, analyses de prélèvements de traces ADN et d'empreintes et analyses médico-légales. La cour entendra tout d'abord deux experts en génétique français qui ont procédé à des analyses sur les objets trouvés en possession de Mehdi Nemmouche lors de son arrestation à Marseille.

L'expert en génétique belge, qui a procédé aux analyses sur des objets trouvés au Musée juif, sur des objets trouvés dans l'appartement occupé par Mehdi Nemmouche à Molenbeek-Saint-Jean et sur les armes en possession de Mehdi Nemmouche à Marseille, sera quant à lui entendu le 4 février prochain.

"Elles appréhendent cet instant"



La cour entendra, en fin de matinée, les deux filles d'Emanuel et Miriam Riva, le couple de touristes israéliens tués lors de l'attentat au Musée juif. Celles-ci n'avaient pu venir témoigner en même temps que les autres parties civiles, le 18 janvier dernier. "Pour ces jeunes filles, être confrontées à la vision de monsieur Nemmouche est quelque chose de terrible, explique Marc Libert, avocat de la famille Riva, au micro de RTL INFO. Elles appréhendent évidemment cet instant. Nous avons essayé de les rassurer et de les aider dans cette mission difficile."

Quelle est la volonté des deux filles ? Selon leur avocat, c'est de "faire revivre leurs parents un instant. Des photos vont être diffusées dans la salle. Deuxièmement, raconter leurs parents. C’était une famille très unie, très aimante, très attentive. Madame Riva avait décidé de lever le pied au niveau professionnel pour s’occuper davantage de ses deux enfants. C’est une famille aimante, je crois que c’est ça qu’elles voudraient faire transparaitre aujourd’hui".

LE DIRECT de notre journaliste sur place Benjamin Samyn

9h50- Maître Courtoy prend brièvement la parole pour dire que cette déclaration est une volonté de Mehdi Nemmouche.

9h43- En début d'audience, Mehdi Nemmouche prend la parole et fait une déclaration qu'il lit de manière déterminée.

"Je suis emmuré dans une tombe pour un crime que je n’ai pas commis. J’ai l’espoir d’un procès honnête et je constate que les jurées écoutent avec attention. Je suis catastrophé d’apprendre que certains craignent pour leur sécurité suite au cambriolage de Me. Lurquin. J’interdis a qui que ce soit d’intimider les jurées et les magistrats. Je demande qu’on laisse tranquille les magistrats et les jurées.Je n’ai rien à voir avec ce cambriolage que je condamne. Je rappelle que je suis en isolement et que je n’ai de contact avec personne. Si quelqu’un pense qu’intimider me rend service c’est faux. Ce cambriolage n’a rien à voir avec moi. Je ne suis pas le tireur du musée juif je n’ai jamais fait partie d’une cellule terroriste et je demande de laisser tranquille les jurées et les magistrats. Je condamne les attentats qui ont eu lieu en France et en Belgique car il s’agit du meurtre d’innocents et qu’aucun dieu n’accepte le meurtre d’innocents."