Procès Nemmouche - LE DIRECT: des témoins évoquent sa radicalisation et des rumeurs de préparation d’un attentat en prison

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de 33 et 30 ans, sont actuellement jugés devant la cour d'assises de Bruxelles, accusés d'être auteur et co-auteur de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles. L'attentat avait coûté la vie à quatre personnes. Mehdi Nemmouche avait été arrêté six jours après les faits à la gare routière de Marseille. Il était en possession de munitions et d'armes, dont une kalachnikov et un revolver, qui ont servi lors de l'attaque au Musée juif. Nacer Bendrer, arrêté le 9 décembre 2014 à Marseille, est soupçonné d'avoir fourni les armes à Mehdi Nemmouche.

Le procès a repris ce lundi avec la lecture de l'audition de Kamel Friga. Nacer Bendrer avait volé au frère de celui-ci, Mehdi, un sac rempli d'armes, estimant que la famille Friga avait une dette envers lui pour ne pas avoir chargé leur autre frère pour une agression. Mehdi Friga avait été assassiné à Marseille le 1er août 2014. Avant d'entendre la petite amie de Nacer Bendrer, la Cour procède en ce moment à l'audition de gardiens de prison qui ont côtoyé Mehdi Nemmouche.

Mehdi Nemmouche a été détenu à Salon-de-Provence, en compagnie de Nacer Bendrer et Mounir Attallah, en 2009 et 2010. Sa radicalisation était visible, selon un témoin entendu lundi matin au procès de la tuerie au Musée juif de Belgique. Il portait une barbe importante, très souvent la djellaba et il faisait du prosélytisme, a-t-il précisé.

Mehdi Nemmouche s'est montré très virulent lorsqu'il a été transféré de la prison de Salon-de-Provence, fin 2010. L'administration pénitentiaire française avait décidé de le déplacer pour désorganiser le réseau de détenus radicalisés dont il faisait partie, a rapporté lundi devant la cour d'assises de Bruxelles une responsable de la prison.





LE DIRECT:

10h - Contrairement à Mehdi Nemmouche qui a marqué les esprits des membres du personnel de la prison de Salon-de-Provence, Nacer Bendrer n'a pas laissé de souvenirs particuliers, ont déclaré des témoins devant la cour d'assises de Bruxelles.



"Nacer Bendrer était un détenu standard", a souligné le chef de détention de l'époque. "Il recevait des visites, était assisté. Il n'était pas autant ciblé par notre surveillance que Mehdi Nemmouche." Le schéma censé illustrer le réseau radical et prosélyte au sein de la prison, sur lequel apparaissaient les deux accusés, était basé sur des suppositions, a reconnu le témoin.



Mounir Attalah, qui était détenu avec Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer en 2009 et 2010, a lui été qualifié de "délinquant marseillais bien implanté" mais qui "ne posait pas difficultés" particulières dans l'établissement pénitentiaire.



Le chef de détention de Salon-de-Provence est revenu sur "un bruit de couloir" remonté d'un détenu et faisant état "d'un projet de projection" d'objets interdits dans la prison. En réponse à une question de Me Laquay, qui défend Mehdi Nemmouche, il a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'établir un lien entre l'accusé et l'éventuel projet d'attentat. Les autres témoins amenés à s'exprimer lundi matin ont dit ne pas avoir eu connaissance d'un tel projet.



09h43 - On revient sur la tentative d’auto-circoncision d’un détenu proche de Mehdi Nemmouche. "Un événement peu commun", raconte un gardien de prison qui évoque la mare de sang et le transfert à l’hôpital du détenu.

L'administration pénitentiaire était consciente de l'existence du groupe radicalisé. La tentative d'auto-circoncision de l'un d'eux a particulièrement mis en évidence la contagion du phénomène entre détenus, qui devenaient plus distants avec le personnel. Il a dès lors été décidé de transférer Mehdi Nemmouche à Avignon pour faire éclater ce groupe. "Il s'est montré assez virulent alors qu'il était très calme d'habitude. Il a crié Allahu Akbar", s'est rappelé le témoin. Quant à Nacer Bendrer, la responsable au sein de la prison n'en ayant pas de souvenir, elle affirme qu'il n'était pas turbulent. Mounir Attallah était lui plutôt affable avec le personnel, selon elle.

09h41 - D'après un gardien entendu par la Cour, il y avait des rumeurs relatives à la préparation d’un attentat à l’intérieur de la prison de Salon-de-Provence. Peu de temps après, Mehdi Nemmouche était transféré vers un établissement d'Avignon.