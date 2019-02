Procès Nemmouche - LE DIRECT: l'accusé n'a qu'un seul mot à la bouche, "DAS"

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de 33 et 30 ans, sont actuellement jugés devant la cour d'assises de Bruxelles, accusés d'être auteur et co-auteur de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles. L'attentat avait coûté la vie à quatre personnes. Mehdi Nemmouche avait été arrêté six jours après les faits à la gare routière de Marseille. Il était en possession de munitions et d'armes, dont une kalachnikov et un revolver, qui ont servi lors de l'attaque au Musée juif. Nacer Bendrer, arrêté le 9 décembre 2014 à Marseille, est soupçonné d'avoir fourni les armes à Mehdi Nemmouche.





LE DIRECT

(Avec notre journaliste sur place, Antoine Schuurwegen)

9h53 - Dans les vidéos, Mehdi Nemmouche s’étire, il fait de grands gestes. Une attitude aux antipodes de celle de l’homme calme, le dos un peu voûté, les épaules rentrées qui est dans le box des accusés,

9h45 - Ce matin, on continue de visionner les auditions vidéo filmées de Mehdi Nemmouche. Devant les enquêteurs français, il apparaît très détendu, presque fier d’être là. Il tente de blaguer, il sourit, rigole à ses propres blagues. En guise de réponse, il répète "DAS", initiale de "droit au silence".

