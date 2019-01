Procès Nemmouche - LE DIRECT: la journée s'annonce électrique

Au procès Nemmouche qui se tient à la cour d'assises de Bruxelles, les juges d’instruction et les enquêteurs vont être interrogés par les avocats. Jusqu’ici tout le monde avait écouté leurs observations sans avoir le droit de poser des questions.

Les enquêteurs et les deux magistrats instructeurs ont fait état, pendant six jours, devant la cour d'assises de Bruxelles, de toutes les phases de l'enquête sur l'attentat au Musée juif de Belgique dont sont accusés Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer. Ce mardi, la journée sera consacrée aux questions des différentes parties à ces témoins. La cour a rappelé, à ce propos, quelques règles. Les jurés pourront poser leurs questions directement aux témoins, en veillant à ne pas laisser entrevoir leur opinion. Les avocats et procureurs devront, eux, nécessairement passer par l'intermédiaire de la cour pour faire poser leurs questions. La présidente a par ailleurs rappelé qu'elle se permettrait de refuser certaines questions si elles portent sur des réponses déjà données.





Avec nos journalistes sur place, Dominique Demoulin et Antoine Schuurwegen

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de 33 et 30 ans, sont accusés devant la cour d'assises de Bruxelles d'être auteur et co-auteur de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles. L'attentat avait coûté la vie à quatre personnes: Emanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée. Mehdi Nemmouche avait été arrêté six jours après les faits, le 30 mai 2014, à la gare routière de Marseille. Il était en possession de munitions et d'armes, dont une kalachnikov et un revolver, qui ont servi lors de l'attaque au Musée juif. Selon l'enquête, il est celui qui a fait feu sur les quatre victimes à l'intérieur du musée, l'homme visible sur les images de caméras de vidéo-surveillance dans et autour du musée lors de l'attaque, et qui avaient fait l'objet d'un avis de recherche largement diffusé. Mehdi Nemmouche ne conteste pas avoir possédé les armes du crime, mais il nie être le tireur. Quant à Nacer Bendrer, arrêté le 9 décembre 2014 à Marseille, il est soupçonné d'avoir fourni les armes à Mehdi Nemmouche.