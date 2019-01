Procès Nemmouche - LE DIRECT: le terroriste face à la cour aujourd'hui, va-t-il parler?

Le procès de Mehdi Nemmouche, auteur de la tuerie du musée juif à Bruxelles, reprend aujourd’hui. Après les deux premiers jours consacrés à la lecture de l'acte d'accusation, la présidente de la Cour va l’interroger. La parole sera donnée aux accusés (Nacer Bendrer, considéré comme co-auteur est jugé aussi) durant 3 jours. Leurs avocats présenteront aussi leur acte de défense.

Après la lecture d'accusation (184 pages) jeudi et vendredi, le procès Nemmouche recommence ce mardi à la cour d'assises de Bruxelles avec l'interrogatoire de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, Français de 33 ans et 30 ans, accusés d'être respectivement auteur et co-auteur de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique. L'attentat avait coûté la vie à quatre personnes: Emanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée. Mehdi Nemmouche avait été arrêté six jours après les faits, le 30 mai 2014, à la gare routière de Marseille. Il était en possession de munitions et d'armes, une kalachnikov et un revolver, qui sont identiques à celles utilisées lors de l'attaque au Musée juif.Nacer Bendrer, arrêté le 9 décembre 2014 à Marseille, est soupçonné de lui avoir fourni ces armes.

La lecture de l'acte d'accusation a permis aux jurés d'avoir connaissance des faits dans leur entièreté, des différentes étapes de l'enquête et des résumés des expertises réalisées.





Le programme de ce mardi matin

La lecture des actes de procédure se poursuivra toutefois mardi matin à 9h00 avec celle, pour un peu plus d'une heure, de l'acte de défense de Mehdi Nemmouche. Le document, qui sera lu par les avocats de l'accusé, énoncera des éléments de l'enquête à décharge, non-présentés ou sous-représentés dans l'acte d'accusation.

Il sera question notamment de l'ADN de Mehdi Nemmouche qui n'a pas été retrouvé sur les lieux. Autres arguments de la défense: le fait que l'attentat n'ait pas été revendiqué par le groupe terroriste Etat islamique et l'enquête qui aurait été volontairement sabotée par les enquêteurs.

La cour entamera ensuite, en seconde partie de matinée, une nouvelle étape: l'interrogatoire des accusés.

LE DIRECT