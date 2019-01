Procès Nemmouche: le dossier complet volé dans le bureau de l'avocat Lurquin, une batte et une réplique de kalachnikov retrouvés

La défense de Nacer Bendrer, suspecté d'avoir fourni les armes à Mehdi Nemmouche, va interroger les enquêteurs comme l'a fait celle de Mehdi Nemmouche mardi.

Le dossier complet sur Mehdi Nemmouche a été volé mardi soir dans le bureau de l'avocat Lurquin, confirme le parquet fédéral. Maître Lurquin représente une artiste chilienne de 81 ans présente sur les lieux au moment de la tuerie.

Les policiers de la zone ouest ont été avisés d’un cambriolage dans un cabinet d’avocat, chaussée de Gand à Berchem-Sainte-Agathe. Le plaignant est avocat et a constaté la disparition de son ordinateur portable et de deux de ses dossiers dont celui concernant l’affaire "Nemmouche" dans lequel il intervient en tant que représentant d’une partie civile. De plus, le plaignant a également retrouvé sur son bureau une batte de baseball ainsi qu’une réplique d’une arme de type kalachnikov.





LE DIRECT

Les questions aux enquêteurs se poursuivent ce mercredi matin (dès 10h00) pour permettre à la défense de Nacer Bendrer de poser les leurs.

Bilan de l'audience de mardi

Rappel des faits

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de 33 et 30 ans, sont accusés devant la cour d'assises de Bruxelles d'être auteur et co-auteur de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles. L'attentat avait coûté la vie à quatre personnes. Mehdi Nemmouche avait été arrêté six jours après les faits, le 30 mai 2014, à la gare routière de Marseille. Il était en possession de munitions et d'armes, dont une kalachnikov et un revolver, qui ont servi lors de l'attaque au Musée juif. Selon l'enquête, il est celui qui a fait feu sur les quatre victimes à l'intérieur du musée, l'homme visible sur les images de caméras de vidéo-surveillance dans et autour du musée lors de l'attaque, et qui avaient fait l'objet d'un avis de recherche largement diffusé. Mehdi Nemmouche ne conteste pas avoir possédé les armes du crime, mais il nie être le tireur. Quant à Nacer Bendrer, arrêté le 9 décembre 2014 à Marseille, il est soupçonné d'avoir fourni les armes à Mehdi Nemmouche.