Procès Nemmouche: Nacer Bendrer est "un homme normal, qui aime sortir et faire la fête", assure son avocat

Après les plaidoiries des parties civiles, le réquisitoire du ministère public et la défense de Mehdi Nemmouche, la parole est vendredi aux avocats de Nacer Bendrer, accusé d'avoir fourni les armes qui ont servi à la tuerie du Musée juif en 2014. "J'espère un autre style que celui d'hier (jeudi, NDLR)", a lancé avant le début de l'audience devant la cour d'assises de Bruxelles Me Adrien Masset, avocat du Musée juif. Le compte-rendu avec notre journaliste Dominique Demoulin.

Les plaidoiries commencent ce matin avec celle de Me Blot, l'avocat de Nacer Bendrer. L’avocat se réjouit d’être à Bruxelles dans cet "imposant palais". "Je croyais qu’il était en rénovation. J’ai compris que les échafaudages, c’était pour ne pas qu’il s’écroule", a-t-il indiqué.

12h10 - Me Blot revient également sur l’inconnu d’Eurolines en compagnie duquel Mehdi Nemmocuhe est filmé, piste essentielle selon les enquêteurs. "Mais on ne trouve pas, alors ce n’est plus intéressant", lâche Me Blot.

12h09 - Me Blot indique que Mehdi Nemmouche aurait pu se procurer ses armes aussi bien à Nice qu'à Bruxelles. "On a négligé des pistes", dit l’avocat.

12h07 - "Pour l'avocat, l'arborescence de détenus radicalisés et prosélytes réalisée en 2010 à la prison de Salon-de-Provence, sur laquelle apparaissent Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, ne constitue qu'un "procès d'intention". Le directeur reconnaît lui même qu'elle est basée sur des "suppositions", a insisté Me Blot.

Un autre responsable de l'établissement n'avait rapporté "aucun problème avec Bendrer", a-t-il ajouté. "Pourquoi n'a-t-on pas interrogé les autres personnes présentes sur l'organigramme?", s'est encore interrogé l'avocat. Il souligne que son client n'avait, contrairement à Mehdi Nemmouche et à ce qu'a affirmé le directeur de la prison de Salon-de-Provence, jamais été transféré pour un problème de radicalisation.

"Ce n'est pas inscrit dans son dossier pénitentiaire. Il n'est pas même pas surveillé pour un risque d'évasion ou comme détenu dangereux", a poursuivi le pénaliste.A partir de sa sortie en 2011, il n'y a "rien à signaler" dans la vie de Nacer Bendrer, selon son conseil. Son client ne commet aucune infraction. "Il rattrape le temps perdu: football, jet-ski, soleil... Il se réinsère, il en a marre de la prison." Il ne va pas en Syrie, ne sachant même pas ce qui s'y passe. Il préfère le short à la mosquée, a résumé Me Blot.

12h - "Pour vous, c'est le procès Nemmouche, pour moi c'est le dossier Bendrer. Ce n'est pas un procès historique, c'est un procès comme un autre (...) Il est innocent. Plaider cela, ce n'est pas nier la douleur des victimes, nous nous inclinons, Nacer Bendrer y compris, devant cette douleur", a indiqué Me Blot.

10h - L'avocat décrit son client comme un homme "normal, qui aime sortir, faire la fête, qui préfère les shorts à la mosquée où on ne peut pas en mettre. Ce n'est pas un homme sérieux c’est sûr mais ce n'est pas un radicalisé", assure-t-il. Me Blot s’en prend à l’organigramme établi à la prison de Salon où Nacer Bendrer est présenté comme un lieutenant de Mehdi Nemmouche. "C’est une supposition qui ne repose sur rien. Ça suffit. Faut arrêter avec ces galéjades", s'exclame-t-il.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de 33 et 30 ans, sont accusés devant la cour d'assises de Bruxelles d'être auteur et co-auteur de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles. L'attentat avait coûté la vie à quatre personnes: Emanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier et Alexandre Strens, deux membres du personnel du musée.





Arrêté à la gare de Marseille



Mehdi Nemmouche avait été arrêté six jours après les faits, le 30 mai 2014, à la gare routière de Marseille. Il était en possession de munitions et d'armes - une kalachnikov et un revolver - qui ont servi lors de l'attaque au Musée juif. Selon l'enquête, il est celui qui a fait feu sur les quatre victimes à l'intérieur du musée, l'homme visible sur les images de caméras de vidéosurveillance dans et autour du musée lors de l'attaque, et qui avaient fait l'objet d'un avis de recherche largement diffusé.

Mehdi Nemmouche ne conteste pas avoir possédé les armes du crime, mais il nie être le tireur. Quant à Nacer Bendrer, arrêté le 9 décembre 2014 à Marseille, il est soupçonné d'avoir fourni les armes à Mehdi Nemmouche. Ce délinquant notoire a admis que Mehdi Nemmouche lui avait demandé de lui fournir une kalachnikov mais il nie lui avoir remis une telle arme en mains.