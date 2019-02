Procès Nemmouche: pour les parties civiles, "il s’agit d’un attentat terroriste commis par un homme narcissique"

Me François Koning, conseil des proches de Dominique Sabrier, a pris la parole durant une bonne partie de la journée, mardi, devant la cour d'assises de Bruxelles, pour détailler les éléments de preuve qui existent contre les accusés selon lui. Me Marc Libert et Me David Ramet, conseils des proches des époux Riva, ont également développé leurs arguments selon lesquels il s'est agi d'un véritable attentat terroriste.

Durant six heures, Me François Koning s'en est méthodiquement pris aux arguments avancés par les avocats de Mehdi Nemmouche dans leur acte de défense ainsi que lors de leurs prises de parole depuis le début du procès. Il a expliqué en quoi la thèse complotiste ne tient selon lui pas la route. L'avocat a aussi avancé une explication au mutisme de Mehdi Nemmouche. Pour le conseil de la famille de Dominique Sabrier, c'est un homme narcissique et peu courageux, qui n'a pas assumé son crime uniquement pour entretenir le suspense et cultiver un certain mystère autour de sa personnalité.



En fin d'après-midi, Me Marc Libert et Me David Ramet se sont également attardés sur le fait qu'il s'agissait bien selon eux d'un attentat terroriste et non d'un assassinat ciblé. Ils ont aussi évoqué le courage des deux filles des époux Riva, qui ont dû témoigner devant la cour face au présumé tueur de leurs parents, aux armes qui ont servi pour les abattre et à quelques centaines de mètres seulement de là où les faits se sont produits.





Suite des plaidoiries



Les débats se poursuivront mercredi avec la plaidoirie de Me Vincent Bodson, représentant lui aussi les proches des Riva. Me Vincent Lurquin prendra également la parole pour défendre les intérêts d'une dame qui est restée coincée dans le musée pendant plusieurs heures pendant et après l'attaque. Enfin, la cour entendra les avocats du Musée juif de Belgique et éventuellement déjà ceux du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB).



Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de 33 et 30 ans, sont actuellement jugés devant la cour d'assises de Bruxelles, accusés d'être auteur et co-auteur de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles. L'attentat avait coûté la vie à quatre personnes: Emanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier et Alexandre Strens, deux membres du personnel du musée.



Mehdi Nemmouche avait été arrêté six jours après les faits, le 30 mai 2014, à la gare routière de Marseille. Il était en possession de munitions et d'armes, une kalachnikov et un revolver, qui ont servi lors de l'attaque au Musée juif. Selon l'enquête, il est celui qui a fait feu sur les quatre victimes à l'intérieur du musée, l'homme visible sur les images de caméras de vidéo-surveillance dans et autour du musée lors de l'attaque, et qui avaient fait l'objet d'un avis de recherche largement diffusé.



Mehdi Nemmouche ne conteste pas avoir possédé les armes du crime, mais il nie être le tireur. Quant à Nacer Bendrer, arrêté le 9 décembre 2014 à Marseille, il est soupçonné d'avoir fourni les armes à Mehdi Nemmouche.