Procès Nemmouche: vivez la première audience avec notre journaliste sur place

Mehdi Nemmouche a tué quatre personnes au musée juif de Bruxelles, le 24 mai 2014. Les quatre meurtres, qui provoquent une émotion mondiale, auront pris, selon les enquêteurs, 82 secondes et donné lieu à 13 tirs (5 avec un revolver, 8 avec une kalachnikov). Dans les jours qui suivent, la police belge diffuse un appel à témoins, ainsi que des images de vidéosurveillance du tueur. Il sera arrêté six jours plus tard, le 30 mai, à la sortie du bus Amsterdam-Bruxelles-Marseille de la compagnie Eurolines en gare Saint-Charles à Marseille lors d'un contrôle inopiné de douaniers. Quatre ans et demi plus tard, ce Français d'origine algérienne aujourd'hui âgé de 33 ans, fine barbe et carrure athlétique, est jugé par la cour d'assises de Bruxelles. Notre journaliste Salima Belabbas, l'une de nos reporters sur place, vous fait vivre en direct le premier jour du procès. Celui-ci est consacré à la lecture de l'acte d'accusation.

LE DIRECT

10h35 - La présidente Laurence Massart suspend l’audience pour débattre de la question soulevée par l’avocat de Mehdi Nemmouche. Elle prévoit environ une heure d'interruption.

10h14 - La présidente donne la parole aux autres parties, le procureur et les parties civiles réagissent à l’intervention de l’avocat de la défense

09h58 - Un avocat essaye de réagir aux arguments d’Henri Laquay mais il est remis à sa place par la présidente Massart : "On n'interrompt pas une plaidoirie".

09h55 - Procès #Nemmouche : Maître Laquay, conseil de Nemmouche, soulève l’irrecevabilité d’une partie civile, l’association française des victimes de terrorisme. Le motif : l’association n’aurait pas d’intérêt particulier à agir

09h40 - La présidente de la Cour d'assises, Laurence Massart, explique le déroulé du procès.

09h35 - Une jurée absente pour un problème de garde d'enfant est remplacée par un suppléant.

09h33 - Les accusés, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, déclinent leur identité.

09h32 - La sonnerie retentit, la Cour fait son entrée dans la salle d’audience.

09h13 - Léger retard au premier jour du procès #Nemmouche, l’audience consacrée à la lecture de l’acte d’accusation n’a pas encore commencé.