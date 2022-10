Procès Peterbos - Prison avec sursis plaidée pour l'un des principaux prévenus du dossier Peterbos

(Belga) Me Sven Mary et Me Séverine Solfrini ont plaidé lundi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de prison avec sursis probatoire pour leur client, prévenu pour avoir eu un rôle de dirigeant dans une organisation criminelle active dans la vente de stupéfiants. Trente-et-une personnes comparaissent devant la justice pour avoir participé à un trafic de drogue dans le quartier de la cité de logements Peterbos à Anderlecht.

Me Mary a plaidé l'acquittement de son client pour une prévention de blanchiment d'argent et a sollicité une requalification de la prévention d'organisation criminelle en association de malfaiteurs. "Les éléments constitutifs de l'organisation criminelle ne sont pas réunis. On n'est pas face à une organisation criminelle mais à une association de malfaiteurs. Cette qualification d'organisation criminelle ne résulte que de l'orientation que le ministère public veut donner au dossier", a-t-il plaidé. Ensuite, le pénaliste a contesté la qualité de dirigeant de son client et a demandé de réduire la période infractionnelle de novembre 2020 à novembre 2021, au lieu de juin 2020 à avril 2022 comme requis par le procureur. Selon Me Mary, son client, que le procureur a dépeint comme un "superviseur" du trafic et contre lequel il a requis une peine de huit ans de prison, n'était en réalité qu'un "ravitailleur", placé "juste au-dessus des vendeurs et des guetteurs" dans la hiérarchie du réseau. Il avait accepté ce rôle pour une somme de 5.000 euros par mois. Me Mary a insisté auprès de la présidente sur la nécessité "d'individualiser les périodes infractionnelles et les confiscations", de "résister à la tentation du fourre-tout". (Belga)