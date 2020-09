Procès: un Verviétois de 65 ans condamné pour avoir prostitué sa jeune épouse russe

(c) DR

Un Verviétois de 65 ans a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à trois ans de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive après avoir commis des faits de traite des êtres humains et de prostitution. Cet ancien membre du conseil d'administration de la Société royale d'Harmonie de Verviers avait prostitué son épouse russe.



Les faits avaient été dénoncés au parquet par un homme qui était client de la victime et avait révélé que le mari exerçait sur son épouse une forme de chantage. L'enquête avait révélé que le prévenu, en difficulté financière, avait fait venir une femme de Russie, qu'il l'avait épousée et livrée à la prostitution durant deux années.

Cette trentenaire pensait vivre une histoire d'amour, mais le dossier a montré que le Verviétois avait pensé son projet avant l'arrivée en Belgique de la jeune femme, qu'il maintenait sous contrôle.

Le sexagénaire a dû répondre de traite des êtres humains, d'embauche en vue de la prostitution, d'exploitation de la prostitution, d'avoir tenu une maison de débauche et d'avoir publié des annonces. Les activités de la jeune femme se déroulaient au domicile du prévenu, dans des chambres louées ou à l'hôtel. L'individu avait aussi organisé la participation de son épouse à un film érotique tourné au salon de l'érotisme de Bruxelles. Pour se défendre, il avait évoqué des activités de libertinage

.Les préventions ont été déclarées établies. Le Verviétois a également écopé d'une amende de 8.000 euros avec sursis pour moitié et d'une confiscation de 30.000 euros.