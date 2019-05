Procès Valentin - LE DIRECT: "Je lui ai porté un coup au visage pour qu’il arrête de crier", admet Belinda

Les faits décrits ce matin par la jeune femme sont d'une sauvagerie inouïe.

Le procès d'Alexandre Hart (21 ans), Belinda Donnay (22 ans), Dorian Daniels (22 ans), Loïck Masson (23 ans) et de Killian Wilmet (18 ans, mineur au moment des faits), cinq Hutois, se poursuit. Ils sont accusés d'avoir assassiné Valentin Vermeesch, jeune de 18 ans qui souffrait d'un handicap mental. L'interrogatoire de Belinda Donnay mercredi matin devant la cour d'assises de Liège n'a pas permis d'éclairer davantage les faits qui se sont produits dans la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Huy. Valentin Vermeesch avait été torturé puis jeté vivant dans la Meuse, les mains attachées. Son corps avait été découvert le 14 avril. Belinda dément avoir poussé Valentin dans l'eau. "Je n'ai pas sauté, je n'ai pas réagi. Et cela, toute ma vie je m'en voudrai", a déclaré l'accusée d'un ton monocorde.





LE DIRECT

10:10 Belinda Donnay raconte la nuit de la mort de Valentin: "À un moment je me suis laissée emporter, je lui ai porté un coup au visage pour qu’il arrête de crier, pour ne pas que les voisins l’entendent. Je n’aurais pas su m’opposer à ce qui se passait, je j’avais pas la force. Alexandre vivait chez moi, il m’avait déjà menacée."

10:50 "Je n’ai pas sauté dans la Meuse pour essayer d’aider Valentin, toute ma vie je m’en voudrai": ce sont les paroles de regret de Belinda

10:52 Elle dit avoir eu peur d’Alexandre qui l’avait déjà menacée. La nuit des faits, elle l’accompagne en bord de Meuse. "Pour moi il était juste question de lui faire peur, pour qu’il ne parle pas à la police."

11:15 "Même si les excuses ne serviront à rien, je tiens quand même à les présenter à la famille" dit Belinda.

"Tu peux te les garder tes excuses" réagissent le père et grand-père de Valentin.

LA VERSION COMPLÈTE DE BELINDA CE MATIN

Selon Belinda Donnay, tout a commencé par une menace de Dorian Daniels envers Valentin, qui aurait tenu des propos inappropriés au sujet de sa soeur. A partir de là, les gages ont débuté, raconte-t-elle, avouant ne pas avoir réagi. "Puis je ne sais plus lequel a demandé à Valentin de se masturber, ça a commencé à aller plus loin. Je suis sortie, je ne pouvais pas assister à cela. C'était totalement inhumain de faire faire ça."

Je suis à nouveau sortie de l'appartement. Je ne voulais pas participer à ça. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'ils allaient lui lancer un gage comme ça

L'accusée se souvient que la grand-mère de Valentin a téléphoné car elle s'inquiétait pour lui. Durant une cinquantaine de minutes, Alexandre et elle ont parlé à cette dame à tour de rôle, se faisant passer pour d'autres, confirme-t-elle. Deux scènes de masturbation ont encore suivi et Valentin a dû s'introduire une bouteille dans l'anus. "Je suis à nouveau sortie de l'appartement. Je ne voulais pas participer à ça. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'ils allaient lui lancer un gage comme ça."

Les coups ont commencé, mais Belinda Donnay n'est pas intervenue. "Il y a eu énormément de coups de poings au visage, au torse, aux épaules et de pied dans le ventre. Je n'ai porté qu'un coup, mais plus tard dans la soirée, pour qu'il arrête de crier."

Selon elle, Valentin avait mal et "demandait que tout le monde arrête, qu'on le laisse partir". "Je ne bougeais pas, je n'ai pas su réagir."

L'accusée réfute avoir eu l'idée de faire manger à Valentin des fricadelles trempées dans de la cendre ou même avoir vu cette scène, lui avoir fait boire de l'urine et l'avoir brûlé, comme le prétendent certains accusés. "C'est faux." Lorsque le groupe est sorti pour attacher Valentin à une barrière, "je suivais, c'est tout. Je n'avais pas de rôle précis", ajoute la jeune femme, selon qui des coups ont encore été donnés mais elle se trouvait à environ 15 mètres.

Après, "j'ai dit à Alexandre que c'était allé beaucoup trop loin", a-t-elle poursuivi. "Il m'a dit qu'il voulait lui faire peur encore une fois puis qu'il le laisserait partir. Dans ma tête c'était ça." C'est ensuite que, "pour faire peur à Valentin", celui-ci a été balancé une première fois au-dessus de l'eau. "Puis, on a avancé sur le Ravel, pour aller vers Wanze. Pour moi, les parents de Valentin habitaient là et on le raccompagnait."

Elle ajoute ne pas avoir assisté à la discussion de groupe quant au sort à réserver à Valentin. Celle-ci appuie ses dires en disant que la semaine dernière, Alexandre lui aurait même dit dans le fourgon de police: "je sais que tu n'étais pas là, que tu n'as pas assisté à cette discussion", ce que le principal intéressé, interrogé par la présidente, a nié. Belinda Donnay estime avoir été contrainte de suivre Alexandre au bord de la Meuse et que c'est lui qui a poussé la victime.

RAPPEL DES FAITS

Valentin Vermeesch, un Hutois âgé de 18 ans souffrant de handicap mental, avait été tué la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Wanze, lors d'une très longue scène de violences et de tortures avant d'être précipité dans la Meuse, où il s'était noyé. Son cadavre avait été retrouvé le 14 avril, les mains menottées dans le dos et un essuie de vaisselle noué autour du cou. L'enquête avait mené à plusieurs de ses connaissances à Huy.

La veille des faits, en soirée, il avait été invité dans un appartement du quartier de Statte, où il avait subi des gages et des moqueries. La scène avait ensuite dégénéré et, dans une dynamique de groupe, les cinq accusés lui avaient porté des coups et infligé des tortures. Le dossier évoque des scènes de sévices sexuels, des traitements inhumains et dégradants et des faits de coups puissants. Valentin Vermeesch avait aussi été menotté dans le dos. Après plusieurs heures de violences, les bourreaux de Valentin lui avaient fait croire qu'il pouvait s'échapper. Mais ils l'avaient rattrapé avant de l'attacher à une barrière et de lui imposer de nouvelles tortures. Finalement, il avait été jeté vivant à l'eau pour que les jeunes se débarrassent de lui et qu'il ne les dénonce pas. Les agresseurs avaient de plus filmé le calvaire subi par le jeune homme. La tablette numérique du plus jeune d'entre eux, âgé de 16 ans, contenait les images des sévices. Quatre accusés étaient majeurs au moment des faits. Un cinquième était mineur d'âge mais le juge de la jeunesse a prononcé un dessaisissement pour le renvoyer devant la cour d'assises de Liège.

L'avocate générale Pascale Schils soutiendra à l'encontre des cinq accusés des chefs d'assassinat, de torture, de traitements inhumains, de viol, d'attentat à la pudeur, de séquestration et de menaces de mort et de coups sur une personne dont la situation de vulnérabilité était connue des auteurs des faits.