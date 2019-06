Dernier jour du procès Valentin: les 5 condamnés ont parlé une ultime fois avant la délibération sur leurs peines

C'est le dernier jour du procès des bourreaux de Valentin Vermeesch. Tous ont été reconnus coupables jeudi dernier de l'assassinat de Valentin Vermeesch, 18 ans, torturé puis jeté vivant dans la Meuse à Huy, les mains attachées dans le dos, dans la nuit du 26 au 27 mars 2017. Dans l'arrêt sur la culpabilité, la gravité des actes de torture et des traitements dégradants infligés à la victime a été soulignée. Désormais, il s'agit de leur infliger leurs peines.

Les parties civiles, de même que les premiers avocats de la défense, ont plaidé hier. Ce mardi matin se sont achevées les plaidoiries de la défense. Après quoi les cinq condamnés ont prononcé quelques mots d'excuses ou de regrets. Le jury s'est alors retiré pour décider de la peine à infliger à chacun des cinq condamnés. Notre journaliste Antoine Schuurwegen est présent sur place et livre les principaux éléments de la plaidoirie de l'audience.

LE DIRECT

10h05 Les cinq condamnés s'expriment une dernière fois avant que le jury se retire pour délibérer sur leurs peines.

Alexandre Hart : Je tiens juste à dire que je suis désolé

Belinda Donnay : Je tiens à m’excuser auprès des proches. Ce qui s’est passé est impardonnable. (Elle demande aussi d’avoir la chance de poursuivre son suivi, sa formation et sa reconstruction)

Dorian Daniels : Je regrette ce qui s’est passé . A partir de maintenant, je vais devoir vivre avec ça toute ma vie et c’est de ma faute

Loïc Masson: Je tiens à présenter mes excuses auprès de la famille. Si on me donne une chance, je serai prêt à la saisir

Killian Wilmet: Je présente mes excuses aux personnes que j’ai fait souffrir a cause de ce procès

9h55 Défense de Killian Wilmet. Il n'a bénéficié d'aucune intervention des services d’aide à la jeunesse malgré des appels à l’aide de la famille. Vu son jeune âge, il y a encore une chance d’évolution. Son avocate demande que Killian Wilmet ait une peine qui lui permette d’échapper à la prison, qui lui offrira l’opportunité d’avoir une libération conditionnelle à ses 23 ans et 6 mois, c'est-à-dire au moment où il devra sortir de l’IPPJ de St-Hubert.

9h50 Défense de Killian Wilmet. Il y a des circonstances atténuantes chez le jeune homme, considèrent les avocats. Il n'a pas de mobile. En montrant les vidéos, il y a montré une prise conscience, il a collaboré durant l’enquête et il a eu un parcours de vie difficile. La loi ne liste pas les circonstances atténuantes. C’est aux juges d’en apprécier la pertinence.

9h20 Début de la plaidoirie des avocats de Killian Wilmet (18 ans). Ils estiment que leur client est un jeune qui est entré dans une dynamique de groupe qui l’a consumé jusqu’au bout. Ils demandent aux jurés de prendre le temps de la réflexion, d’opter pour une justice qui punit mais qui soigne aussi.