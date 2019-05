Procès Valentin: voici ce que révèle le contenu des téléphones des accusés

Les enquêteurs ont exposé vendredi, avec moult détails, à la cour d'assises de Liège, le contenu des téléphones et comptes Facebook des cinq accusés de l'assassinat de Valentin Vermeesch en mars 2017. Alexandre Hart, Dorian Daniels, Belinda Donnay, Loick Masson et Killian Wilmet, cinq Hutois, avaient torturé, battu, séquestré Valentin avant de le jeter vivant dans la Meuse, les mains menottées dans le dos, dans la nuit du 26 au 27 mars 2017.

L'analyse du téléphone de Dorian Daniels révèle toute la réflexion de l'accusé le 15 avril 2017, le lendemain de la découverte du corps de Valentin, avant qu'il ne décide de se rendre à la police.





"Pourquoi ça arrive aux gens qui ne le méritent pas?"

Dans des SMS échangés avec certains de ses amis, il dit notamment être "dégoûté" et explique qu'il aurait appris qu'Alexandre avait frappé Valentin et l'aurait jeté dans la Meuse, ou encore que des Albanais de Namur l'avaient agressé. Il écrit aussi qu'il "espère que justice sera faite". Sur Facebook, il écrit "pourquoi ça arrive aux gens qui ne le méritent pas? Repose en paix".

Au fil de la journée, ses échanges évoluent et il parle finalement de se rendre à la police. Il poste un message sur Facebook où il reproche à "quelqu'un", qu'il n'identifie pas, de vouloir gâcher sa vie en lui mettant tout sur le dos. Il promet des "problèmes" à cet inconnu, annonçant qu'il va "tout balancer" à la police. Du téléphone d'Alexandre ressort une série d'échanges avec Dorian.

Le 27 mars, Alexandre envoie un SMS à Dorian pour lui dire que Valentin est en vie. Dorian lui répond qu'il a honte. Le 30 mars, Dorian reproche à Alexandre de "l'avoir balancé". À ce moment-là, l'accusé avait peur qu'Alexandre ne le dénonce, a-t-il confirmé devant la cour. Un long échange SMS s'ensuit. Dorian est inquiet et Alexandre le rassure en lui disant qu'il n'y a "pas d'empreintes, pas de preuve". Alexandre parle aussi avec les parents de Valentin par SMS. Il fait semblant de les aider avant que le ton du père de Valentin ne change le 12 avril. Le père lui dit qu'il a des informations sur une possible implication d'Alexandre, ce que l'intéressé nie.





Dix SMS envoyés à Valentin après l'assassinat

L'accusé a également envoyé six SMS à Valentin, après l'assassinat. Il supprime Valentin de sa liste d'amis Facebook le 27 mars, tout comme Belinda Donnay. Le téléphone de Belinda, retrouvé lors des perquisitions, n'a été utilisé qu'à partir du 14 avril. Le 16 avril, elle reçoit des messages du frère de Loick Masson, visiblement au courant des faits et qui lui demande pourquoi elle ne dit pas la vérité. Il assure qu'il compte sortir son frère de là. Les trois téléphones de Loick ne révèlent pas grand-chose, si ce n'est une image où il est déguisé en Minion, ce qui semble confirmer ses dires lorsqu'il a raconté, devant la cour, qu'Alexandre Hart l'avait obligé à endosser ce déguisement. La police retrouve également des photos où il prend "des poses de dur", appuyé sur une moto et fait des gestes de "membres de gang".

Le GSM et la tablette de Killian Wilmet sont bien plus révélateurs, étant donné que 13 vidéos et 22 photos liées aux faits y sont retrouvées. Elles ont été montrées à huis clos jeudi. Il a également échangé une trentaine de SMS relatifs aux faits. Une de ses connaissances lui conseille de se rendre à la police ou, s'il ne le fait pas, le menace de le dénoncer.

Des vidéos qui présentent certaines similitudes avec les sévices infligés à Valentin sont retrouvées, dont 11 scènes de violence. Au moins une implique Killian. Les enquêteurs retrouvent notamment des vidéos de masturbation, de consommation de stupéfiants mais aussi d'humiliations. Sur Facebook, Killian fait partie d'un groupe intitulé "Valentin, un ange parti trop vite". La présentation de l'enquête doit durer encore jusque lundi.