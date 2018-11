Procès Van Eyken - Enquête ouverte à propos de la disparition d'une preuve dans l'affaire Van Eyken

(Belga) Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête sur la destruction d'éléments de preuve issus du dossier du meurtre de Marc Dellea, pour lequel sont prévenus le député flamand Christian Van Eyken et son épouse Silvia B. Le parquet a ainsi confirmé l'information du journal La Dernière Heure, jeudi, selon laquelle un DVD a été détruit au greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles. Les suspects de cet acte ne sont autres que les deux prévenus eux-mêmes. Ils seront entendus ce jeudi, a déclaré le parquet de Bruxelles.

La preuve détruite est une copie sur support DVD d'images de caméras de vidéo-surveillance, a précisé le parquet. Une nouvelle copie de ce DVD a déjà été jointe au dossier mais une enquête est en cours concernant l'acte de destruction de la preuve. Ainsi, le procès concernant ce dossier de meurtre, qui doit débuter lundi matin devant la 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, pour plusieurs semaines d'affilée, pourrait être reporté. Christian Van Eyken et Sylvia B. sont prévenus pour avoir assassiné l'ex-mari de cette dernière, Marc Dellea. Le 8 juillet 2014, cet homme âgé de 45 ans avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken. Il avait reçu une balle dans la tête. Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., l'épouse de la victime, et Christian Van Eyken, alors patron et amant de Sylvia B. Cette dernière était la collaboratrice parlementaire de Christian Van Eyken, député francophone au Parlement flamand, et tous deux entretenaient une relation amoureuse. (Belga)