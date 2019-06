Procès Van Eyken: "Tout s'est dégradé quand Marc a rencontré Sylvia", a déclaré l'ex-compagne de la victime

(Belga) L'ex-compagne de Marc Dellea et mère de la première fille de celui-ci a déclaré jeudi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, que les relations entre elle et Marc Dellea se sont dégradées lorsqu'il a rencontré Sylvia B. Christian Van Eyken, ancien député au Parlement flamand, et son épouse Sylvia B. sont prévenus pour avoir assassiné le précédent mari de celle-ci, Marc Dellea. Cet homme de 45 ans avait été découvert mort, une balle dans la tête, chez lui à Laeken, le 8 juillet 2014.

"Tout s'est bien passé lorsque Marc et moi nous sommes séparés. Dans un premier temps, la garde alternée de notre fille fonctionnait bien, mais tout s'est dégradé quand Marc a rencontré Sylvia. Les visites de Marc à notre fille se sont espacées, jusqu'au jour où Sylvia m'a proposé que mon mari adopte ma fille et que Marc puisse ainsi renoncer à ses droits parentaux sur elle", a raconté l'ex-compagne de la victime. "C'était très déplacé! Les relations se sont encore dégradées ensuite entre Marc et sa fille", a déclaré le témoin. Christian Van Eyken et Sylvia B. sont prévenus pour avoir assassiné le premier mari de cette dernière, Marc Dellea. Cet homme âgé de 45 ans avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014. Il avait reçu une balle dans la tête et aucune arme n'avait été retrouvée sur place. Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., alors épouse de la victime, et Christian Van Eyken, patron et amant de Sylvia B. Cette dernière était sa collaboratrice parlementaire lorsqu'il était député au Parlement flamand, et tous deux entretenaient une relation amoureuse. (Belga)