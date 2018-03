Professeur à Liège, il entretient une relation avec une fille de 15 ans et lui fournit du cannabis: la peine est tombée

Un habitant de Clavier âgé de 35 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de trois ans de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive. Il a commis des attentats à la pudeur sur une fille de 15 ans à qui il a aussi facilité l'usage de produits stupéfiants. Le prévenu a également été condamné pour diffusion et détention d'images pédopornographiques.





Rappel des faits



Les principaux faits reprochés au prévenu se sont déroulés en juin et juillet 2014. Le prévenu, un professeur de menuiserie du CEFA de Liège (Centre d'éducation et de formation en alternance) avait noué une relation amicale avec la petite-amie d'un de ses élèves. Il était devenu le confident de cette jeune fille. Petit à petit, le prévenu a développé des sentiments à l'égard de la jeune fille et obtenu l'autorisation de sa mère pour tenter de la remettre sur le droit chemin, celle-ci étant sujette à fuguer.



Après avoir avoué ses sentiments à l'adolescente, le prévenu a entretenu des relations sexuelles avec elle à une dizaine de reprises. Il l'hébergeait quand elle faisait des fugues et lui fournissait du cannabis pour sa consommation personnelle. Par ailleurs, l'enquête a mis en lumière des faits de détention et de diffusion d'images pédopornographiques.



Pour l'ensemble des faits, le prévenu a été condamné à une peine de trois ans de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive.