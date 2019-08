Pukkelpop - Anuna De Wever et ses amis ont officiellement porté plainte

(Belga) L'activiste climatique Anuna De Wever et quelques amies ont maintenant officiellement déposé plainte après l'incident qui s'est produit au Pukkelpop à Kiewit (Hasselt), a confirmé lundi la magistrate de presse du parquet du Limbourg Anja De Schutter. Elle avait déjà fait savoir jeudi dernier que le parquet avait ouvert une enquête pour les menaces et faits de harcèlement dont auraient été victimes le groupe de jeunes sur le camping du festival.

Anuna De Wever a été invitée à prendre la parole sur la scène de la Boiler Room lors de la soirée d'ouverture du festival. La musique a été arrêtée un temps pour "Clap for the Climate", une action en faveur du climat qui a déjà eu lieu dans plusieurs festivals. La jeune femme a d'abord été huée par une partie du public. Plus tard, des jeunes ont saccagé sa tente. Ses amies auraient également été menacées verbalement. Des bouteilles remplies d'urine auraient aussi été projetées sur leur tente. Le parquet a fait savoir que les faits semblaient "potentiellement assez graves" pour faire l'objet d'une enquête au niveau pénal, même sans le dépôt d'une plainte. Le parquet avait dit espérer que les victimes et témoins se manifestent afin de pouvoir identifier les suspects. (Belga)