Pukkelpop - Le parquet ouvre une enquête sur les incidents à caractère raciste au Pukkelpop

(Belga) Le parquet du Limbourg a fait part lundi de l'ouverture d'une enquête au sujet des incidents à caractère raciste survenus samedi sur la plaine du festival, lors du concert du rappeur américain Kendrick Lamar.

Le parquet a demandé à la police de dresser un procès verbal. Le PV sera ensuite transféré au parquet qui décidera alors si des poursuites doivent être engagées. Deux festivalières ont raconté avoir été poussées et frappées à coups de pied. Une boisson aurait également été jetée dans leur direction et on leur aurait tiré les cheveux. Un groupe de jeunes flamands a ensuite entonné des chants racistes, comme en attestent des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Unia, le centre interfédéral pour l'égalité des chances, a confirmé avoir reçu une plainte. Les organisateurs du Pukkelpop ont aussi fermement dénoncé les incidents. (Belga)