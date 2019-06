Qu'est-il arrivé à Theo? Une vaste opération lancée pour retrouver le jeune belge porté disparu en Australie

Theo Hayez, un jeune bruxellois de 18 ans, est porté disparu en Australie. Le touriste belge n'a plus donné signe de vie depuis 9 jours. Il a été vu sur place pour la dernière fois alors qu'il sortait d'une boîte de nuit. Une vaste opération de recherches a été lancée pour le retrouver.

Les parents de Theo Hayez n’ont plus aucune nouvelle de leur fils depuis le 31 mai. Après quelques jours sans réponse à leurs messages, les parents contactent leur nièce, aussi en Australie en ce moment.

Ils m'ont dit qu'il n'était jamais monté dans son bus

Lisa Hayez cherche des informations et se rend vite compte que son cousin a disparu. "Je savais qu'il devait prendre un bus pour se rendre à Sydney, donc j'ai contacté la compagnie de bus qu'il allait prendre, et ils m'ont dit qu'il n'était jamais monté dans son bus. Donc là j'ai commencé à vachement m'inquiéter. J'ai réussi à trouver l'auberge dans laquelle il logeait. J'ai appelé l'auberge et là ils m'ont dit qu'il n'était jamais venu faire le check-out et récupérer ses affaires. Ils ont contacté la police au même moment que moi", confie la jeune femme, très inquiète.



Le 31 mai, à 23h, Theo Hayez quitte la boite de nuit où il passait la soirée dans la ville de Bayron Bay, à l’est de l’Australie. C’est la dernière fois qu’il est vu. L’auberge où il loge ne se trouve pourtant qu’à 2 kilomètres de là.





Une vaste opération pour retrouver Theo



Ce matin, ses proches ont organisé une battue avec une vingtaine de bénévoles. La police Australienne a aussi lancé des recherches.



"Aujourd'hui ils sont en train d'analyser toutes les caméras de surveillance de la ville pour voir par où exactement il est passé, ce qui prend des heures évidemment. Ils ont envoyé un hélicoptère. Il est rentré parce qu'il fait noir mais il recommence demain. Pareil pour des troupes professionnelles pour envoyer dans les forêts. Parce que Bayron Bay est entourée de forêts", explique Lisa Hayez.



Theo Hayez voyageait seul en Australie depuis fin 2018. Il devait rentrer en Belgique cette semaine.