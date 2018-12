Un policier face à un incendie dans le magazine Enquêtes: "ll y a des flammes orange, il faut du renfort ici"

Ce mardi soir, le magazine Enquêtes sera diffusé sur RTL TVI après le RTL INFO 19H.

Dans la soirée, le policier suivi dans le reportage reçoit un appel urgent. La radio signale un incendie en cours. Les pompiers sont déjà sur place.

"Pour ton info, c’est au premier étage. Il y a des flammes orange et donc il faut du renfort ici", demande-t-il au talkie-walkie une fois arrivé sur place.

Apparemment l’immeuble était occupé illégalement "Confirmé que c’est squatté", indique l’agent.

Il faut s’assurer qu’il n’y ait plus personne à l’intérieur. "Ici je viens d’avoir la confirmation. C’est bien un squat. Hier ils sont venus cloisonner le tout et aujourd’hui "bing" on a l’incendie", précise-t-il.

L’un de ses collègues lui demande si les voisins doivent être évacués. "Soft. Les pompiers ont été voir, donc pas une évacuation forcée. Ici on a aussi un véhicule qui a été sali suite aux travaux des pompiers", lui répond notre policier.