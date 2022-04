Quatre blessés dans une fusillade à Washington, une personne recherchée

(Belga) Au moins quatre personnes ont été blessées dans une fusillade vendredi dans la capitale américaine Washington, a annoncé la police, déployée en nombre sur place et désormais à la recherche d'un homme.

Quatre personnes, dont une fille de 12 ans, ont été blessées par des tirs d'armes à feu. Trois d'entre elles, transportées à l'hôpital, sont dans un état stable. La quatrième victime d'une soixantaine d'années, identifiée plus tard, a été soignée sur place. "Nous sommes à la recherche d'une personne digne d'intérêt" pour l'enquête, un homme de 23 ans nommé Raymond Spencer, a déclaré devant la presse l'un des chefs adjoint de la police de Washington, Stuart Emerman. Recherché pour ses liens avec des publications sur les réseaux sociaux, il est exhorté à se présenter devant les forces de l'ordre. Dans l'après-midi, après avoir été appelés vers 15H20 heure locale (21H20 HB), de très nombreux membres des forces de l'ordre, équipés de fusils et d'imposants boucliers pare-balle, ont bouclé la zone, confinant des écoles et une université. Les faits se sont déroulés dans un quartier du nord-ouest de la capitale, plutôt aisé et habituellement tranquille. De nombreux habitants ont été évacués en vitesse de la zone où ont retenti de nombreuses détonations, selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux. La police de Washington a, dans le même après-midi, fait part de deux autres fusillades dans d'autres quartiers de la capitale. 226 homicides ont été dénombrés dans la ville en 2021, un chiffre en hausse de 14% par rapport à 2020. "Nous sommes déterminés à aider les habitants et à stopper la violence par arme à feu", a déclaré devant la presse la maire démocrate de la capitale américaine Muriel Bowser. "L'accès facile aux armes à feu doit cesser." (Belga)