Quatre blessés graves dans un accident sur l'E40 à Evere

(Belga) Deux adultes et deux jeunes enfants ont été grièvement blessés dans un accident survenu lundi après-midi sur l'E40 à Evere, en direction de Louvain-Liège, ont indiqué les pompiers de Bruxelles et la police fédérale. Les quatre victimes sont issues d'une même famille. Les parents et un des enfants ont été emmenés à l'hôpital dans un état critique alors que le second enfant, aussi fortement touché, n'a jamais perdu connaissance.

Vers 15h30, deux véhicules se sont percutés, pour une raison encore inconnue. Seul le conducteur occupait un des deux véhicules. Il est légèrement blessé. Dans la seconde voiture impliquée, une famille de quatre personnes était à bord dont deux enfants, âgés d'un an et de six mois. Le parquet de Bruxelles a dépêché un expert sur les lieux. Deux des quatre bandes de circulation étaient obstruées à la suite de l'accident. Les tunnels en direction de l'autoroute avaient également dû être fermés, engendrant d'importants embarras de circulation. (Belga)