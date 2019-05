Quatre cambrioleurs présumés interpellés après une course-poursuite suivi d'un accident

(Belga) Dans la nuit de jeudi à vendredi, la police a interpellé quatre hommes soupçonnés de tentative de cambriolage à Dilbeek, après une course-poursuite sur le ring de Bruxelles qui s'est soldée par un accident à hauteur de Braine-l'Alleud. Les quatre sont reliés à une série de cambriolages dans différents arrondissements, a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde vendredi soir.

Les quatre individus âgés de 29, 26, 25 et 22 ans ont été surpris alors qu'ils tentaient de s'introduire dans une habitation à Dilbeek et ont ensuite pris la fuite en voiture. La police a entamé une course-poursuite sur le ring de Bruxelles jusque Braine-l'Alleud. A hauteur de la sortie Waterloo, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, provoquant un accident. Les quatre occupants de la voiture ont été blessés et ont dû être emmenés à l'hôpital après avoir été désincarcérés par les pompiers. Le véhicule en fuite est connu pour divers dossiers de vols avec effraction dans plusieurs arrondissements, selon le parquet de Hal-Vilvorde. Le parquet a renvoyé les quatre suspects devant le juge d'instruction et demandé qu'ils soient placés sous mandat d'arrêt. (Belga)