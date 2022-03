Quatre personnes intoxiquées au monoxyde de carbone à Jette: un chauffe-eau défectueux en est à l'origine

Quatre personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone, mercredi soir, dans un appartement de la rue Valère Broekaert à Jette. La cause de l'intoxication est un chauffe-eau défectueux dans la salle de bain, selon les pompiers de Bruxelles.



Les victimes ont elles-mêmes appelé les secours, mercredi vers 21h00. D'après les symptômes décrits, l'opérateur du centre d'urgence 112 a pu conclure qu'il s'agissait d'un cas d'intoxication au monoxyde de carbone. Il a conseillé aux victimes, deux adultes et leurs enfants, de quitter leur appartement et a envoyé les pompiers sur place. Les quatre membres de la famille ont été transportés à l'hôpital.

Les pompiers ont mesuré des taux élevés de monoxyde de carbone dans leur appartement, au premier étage. L'origine de l'empoisonnement était un chauffe-eau non conforme dans la salle de bain. Le système d'évacuation des gaz de combustion n'était pas adapté et il n'y avait pas d'apport d'air frais dans la pièce. Le gaz s'est également propagé par une gaine technique jusqu'aux appartements des deuxième et troisième étages. Les résidents de ces appartements ont été pris en charge sur place par les secours. L'alimentation en gaz des trois appartements a dès lors été coupée. Le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, rappelle les consignes indispensables pour éviter une intoxication au monoxyde de carbone, qui peut être mortelle.

"Il faut faire installer un appareil de chauffe conforme, par un technicien agréé, et faire effectuer les contrôles et les entretiens obligatoires selon les délais requis. Il faut également prévoir un bon système d'évacuation des gaz de combustion, une bonne ventilation et un apport régulier d'air frais", a-t-il expliqué.