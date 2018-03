Quatre personnes privées de liberté pour une tentative de vol à Sombreffe

(Belga) Quatre personnes ont été interpellées et privées de liberté pour une tentative de vol à Sombreffe, a indiqué dimanche le parquet de Namur.

Samedi matin, une habitante de Sombreffe a repéré le comportement étrange d'une voiture immatriculée en France et a averti la police. Entre-temps, la voiture s'est arrêtée et quatre personnes en sont sorties pour effectuer du repérage dans les habitations. Au moment où la police les a interceptées, elles venaient de fracturer le châssis d'une habitation, mais n'ont rien pu emporter. Elles ont été privées de liberté et présentées à un juge d'instruction dimanche matin.