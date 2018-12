Quatre vols à main armée à Tamines et à Montigny-le-Tilleul en 3 mois: avez-vous des infos sur cette bande?

À la demande du Parquet de Namur, nous diffusons cet avis de recherche concernant quatre vols à main armée commis entre le 22 septembre et le 3 novembre 2018 dans des commerces situés à Tamines et à Montigny-le-Tilleul.

Le 22 septembre peu après minuit, l’employée quitte le magasin SUNSET rue des Français à Tamines et rejoint son véhicule après sa journée de travail. Une Peugeot 307 break arrive subitement et 4 hommes au visage masqué en sortent. Ils menacent l’employée avec une arme à feu et l’obligent à réouvrir le commerce. Les auteurs s’emparent alors de nombreuses fardes de cigarettes. Lors de ce braquage, deux des auteurs étaient armés, l’un d’une arme à feu semi-longue à double canon et l’autre d’un pistolet. Au moment de leur fuite, un des auteurs trébuche et tire accidentellement avec le fusil à double canon en direction du sol.





Un des auteurs pourrait être reconnaissable



Six jours plus tard, le 28 septembre à 05h50 du matin, alors qu’un employé est occupé à ouvrir le même magasin, il est surpris par un individu qui force la porte d’entrée à l’aide d’une masse et qui pénètre dans le commerce accompagné de 3 autres braqueurs. Cette fois encore, ils utilisent les mêmes armes à feu, le fusil semi-long à double canon et le pistolet. Ils emportent avec eux un butin constitué principalement de cigarettes. Les auteurs prennent également la fuite à bord de la Peugeot 307 break. Le 30 octobre, c’est encore le même scénario qui se reproduit sur le même magasin.



Le 03 novembre vers 08h10, cette fois les braqueurs changent de cible, c’est le magasin Night and Day situé rue de Gozée à Montigny-le-Tilleul qui est pris pour cible mais la manière d’opérer reste identique.









Un des auteurs pourrait être reconnaissable, il mesure approximativement 1m80 et est de corpulence forte. Il portait une écharpe qui laissait apparaître ses yeux et son nez. A chacun des faits, l’auteur était vêtu de manière différente, si ce n’est son pantalon de type survêtement training bleu.

Le véhicule utilisé est une Peugeot 307 break de couleur grise. Lors du second fait, le conducteur avait percuté un bloc de béton et avait arraché une partie du parechoc avant. Cette voiture a entre-temps été retrouvée incendiée sous un pont le long de la RN 54 entre Fontaine l’Evêque et Lobbes.





Témoignages

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ces faits et sur cette bande, veuillez prendre contact avec les enquêteurs. Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.