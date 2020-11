Quelque 150 personnes rendent hommage à Alysson, la barbière qui a mis fin à ses jours

(Belga) Quelque 150 personnes se sont rassemblées dimanche midi devant la gare des Guillemins, à Liège, pour rendre hommage à Alysson Jadin, une jeune barbière de 24 ans qui a mis fin à ses jours, le lundi 16 novembre.

Le barber-shop d'Alysson, qui avait lancé son activité début août dans le centre de Liège, avait dû fermer ses portes il y a trois semaines en raison du confinement imposé par la crise sanitaire. Lundi dernier, la jeune entrepreneuse avait été retrouvée morte, sans laisser d'explication écrite sur son geste. Dimanche midi, environ 150 personnes se sont retrouvées sur l'esplanade des Guillemins, devant la gare, pour rendre hommage à la jeune femme. L'événement était organisé par trois personnes: l'un des clients d'Alysson, un ami de la jeune femme, ainsi qu'un indépendant touché par son histoire. Les participants ont observé une minute de silence et un lâcher de ballons blancs a été réalisé. Les autorités liégeoises avaient indiqué qu'elles "toléreraient l'événement s'il était statique", rappelle l'un des organisateurs du rassemblement. Il n'était donc plus question d'organiser une marche blanche, comme évoqué dans un premier temps. Cependant, les participants ont tout de même marché jusqu'au magasin de la jeune femme, situé dans la rue Saint-Gilles. "Les gens ont été extrêmement touchés par la situation d'Alysson qui n'a pas reçu d'aide, malgré la médiatisation de sa situation (elle était apparue le 10 novembre dans un sujet de la chaîne de télévision privée RTL-TVI; NDLR)", explique sa meilleure amie, présente lors de l'hommage. "Le fait qu'elle était fort jeune a également touché la population. Je ne m'attendais quand même pas à ce que cela prenne de telles proportions." "Aujourd'hui, il y a énormément de monde et je ne suis pas uniquement heureuse pour elle, mais également pour toutes les personnes qui souffrent à cause de la situation actuelle, ou de l'isolement", a indiqué l'amie de la jeune coiffeuse. L'un des organisateurs de l'événement, Fabrice De Coster, indépendant dans le transport de voyageurs et qui ne connaissait pas personnellement la barbière, a précisé: "L'objectif était aujourd'hui de rendre hommage à Alysson et de montrer au gouvernement qu'on est tous solidaires. Je pense que tous ensemble, on peut arriver à quelque chose", a-t-il conclu. La police n'est pas intervenue lors de ce rassemblement. (Belga)