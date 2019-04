Quelque 2.000 appels samedi et dimanche pour des conseils juridiques gratuits

(Belga) La toute première organisation à Bruxelles de la "clinique juridique téléphonique", mise en place par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles (CJBB), a été une réussite, selon l'organisateur. A l'instar de leurs confrères de Montréal, des avocats bruxellois ont donné par téléphone des conseils juridiques gratuits aux citoyens ces samedi et dimanche. Entre 1.500 et 2.000 appels ont été recensés mais le nombre total n'est pas encore connu.

"Nous sommes très satisfaits de cette première et nous réitérerons l'événement", a déclaré lundi à l'agence Belga Me Christine Rizzo, directrice du CJBB. "Nous avons eu des demandes de conseils juridiques sur toutes les matières du droit mais surtout sur le droit familial, le droit immobilier et le droit du travail. En matière familiale, les questions les plus fréquentes ont porté sur le divorce et les pensions alimentaires. En matière de droit immobilier, les questions ont souvent porté sur la location et en matière de droit du travail, les questions étaient tournées sur le harcèlement, le licenciement, la compréhension des fiches de paie mais aussi sur la sécurité sociale", a relaté Me Rizzo. Ces 13 et 14 avril entre 9h00 et 16h00, la CJBB avait mis sur pied une "clinique juridique téléphonique", permettant à toute personne souhaitant un conseil juridique de l'obtenir gratuitement en appelant un numéro spécial. Plus de cinquante avocats, spécialisés dans différentes matières, s'étaient mobilisés pour répondre aux questions bénévolement. L'opération s'inscrivait dans une volonté de rapprocher les justiciables des services juridiques et de militer en faveur d'une justice accessible à tous. (Belga)