Quelque 300 Belges détenus à l'étranger

(Belga) Environ 300 Belges sont incarcérés à l'étranger, selon une estimation réalisée à partir des données du SPF Affaires étrangères. La plupart d'entre eux sont des hommes, détenus essentiellement en France (63), en Espagne (53) et aux Pays-Bas (33). Le Maroc accueille, lui, une trentaine de nos compatriotes en cellules alors que le Royaume-Uni en recense 25.

Le motif de détention de ces Belges n'est pas toujours connu. Un porte-parole du SPF précise cependant que les poursuites portent avant tout sur des faits de drogue et de violence. Viennent ensuite les faits de mœurs et les cas de fraude. Le ministère a connaissance de 286 hommes et 19 femmes ainsi incarcérés. Le nombre réel de détenus belges à l'étranger n'est pas facile à déterminer car certains établissements ne mentionnent pas systématiquement une libération. En outre, il n'existe pas de données centrales pour ces chiffres et l'information doit donc être collectée par province ou région, voire en sollicitant directement une institution pénitentiaire. (Belga)