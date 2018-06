Quelques jours avant la tuerie de Liège, Benjamin Herman aurait cherché à acheter des armes avec un autre détenu

Benjamin Herman, l'auteur de la tuerie de Liège, cherchait à acheter des armes, indique jeudi la RTBF sur son site web. Selon les informations recueillies par la chaîne, au moins un détenu se serait confié aux enquêteurs. Selon ce témoin, Benjamin Herman passait beaucoup de temps ces dernières semaines avec un dénommé Joey Leclerc, un homme converti à l'islam en prison et fiché comme radicalisé depuis 2016.

Depuis plusieurs jours, on sait que Benjamin Herman, l'auteur de la tuerie perpétrée le 29 mai dernier à Liège, s’était rapproché de détenu radicalisé en prison. Selon la RTBF, quelques jours avant de s’en prendre à des policiers dans les rues de la Cité Ardente, M. Herman s’était renseigné auprès de détenus sur la façon d’acheter des armes.





"Le bruit qui court, c'est que Herman et Leclerc avaient un projet en commun"



Un détenu, qui a tenu à rester anonyme, a confié à nos confrères que Benjamin Herman passait tout son temps avec Joey Leclercq, un homme condamné notamment pour un home-jacking violent qui s’est converti à l’islam en prison et qui est fiché comme radicalisé depuis 2016. Sur Facebook, il est notamment l’ami d’un Belge arrêté en France pour ses liens avec Rachid Kassim, qui est l’un des principaux recruteurs de l’état islamique. "Le bruit qui court, c'est que Herman et Leclerc avaient un projet en commun. Tous les deux étaient à la recherche d'armes. Ils sont venus chez l'un, chez l'autre pour avoir des armes. Mais ils n'ont eu que des refus", a indiqué le détenu.



Selon notre journaliste Dominique Demoulin, Joey Leclercq aurait fait une demande de congé pénitentiaire pour la même période que Benjamin Herman, mais il ne l’aurait pas obtenu.





Un troisième homme



La piste selon laquelle Joey Leclerc serait un complice de Benjamin Herman est actuellement étudiée par les enquêteurs, dit encore la RTBF en évoquant une source proche de l'enquête. Le détenu qui s'est confié aux enquêteurs parle aussi d'un troisième homme, Yassine Dibi, qui purge une peine de 27 ans de prison pour des vols avec violence. Herman, Leclerc et lui "étaient tout le temps fourrés ensemble au préau", selon le détenu. Depuis la tuerie de Liège, Dibi et Leclerc ont été placés à l'isolement dans leurs cellules.