Qui a vu Thierry? Il n'a plus donné signe de vie et sa voiture a été retrouvée à Rochehaut

Le mardi 11 septembre 2018 vers 7h30, Thierry Spilette, un homme âgé de 38 ans, a été vu pour la dernière fois rue du Commerce à Montignies-sur-Sambre. Depuis, il ne s’est plus manifesté.



Dans la soirée du mardi, son véhicule, une Fiat Doblo noire, a été retrouvé rue des Moissons à Rochehaut.



Monsieur Spilette mesure 1m80 et est de corpulence mince. Il a les cheveux bruns, les yeux bruns et un bouc. Il pourrait porter des lunettes de vue. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de sport noir, une veste de training bleue, un sweat bleu et des baskets bleues.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.