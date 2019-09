Quinze migrants en transit découverts dans un chargement de sucre à Ypres

(Belga) Quinze migrants en transit originaires d'Afghanistan ont été découverts, vendredi matin à Ypres, dans le chargement de sucre d'un camion, a fait savoir le parquet de Flandre occidentale. Dix d'entre eux ont déclaré être encore mineurs.

Le camion en question a été chargé en France. Vendredi matin vers 7h45, le conducteur a entendu des voix et des coups provenant de l'arrière du camion. Les services de secours ont été appelés sur place et ont trouvé pas moins de quinze migrants, dont un enfant de 7 ans, au milieu du chargement de sucre. Tous semblaient en bonne santé. Ils ont été mis à la disposition de l'Office des Etrangers et du Service des tutelles. (Belga)