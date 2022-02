Raphaël, l'enfant allemand enlevé par son père belge, a été retrouvé au Panama

Dénouement heureux dans l'affaire de l'enlèvement de Raphaël, un enfant allemand de 10 ans, par son père belge. Selon nos confrères de Sudpresse, le garçon a été retrouvé sain et sauf au Panama.

Raphaël, un enfant allemand de 10 ans, avait été kidnappé par son père belge alors qu'il en avait la garde durant les vacances de Noël. Sa mère redoutait le pire après avoir découvert une lettre d'adieu écrite par le père. Ils avaient été vu pour la dernière fois à Amsterdam avant de prendre un vol vers le Panama, en Amérique Centrale.

Mélanie, la maman, s'est rendu sur place et a entamé les recherches avec la police locale. Finalement, on lui a annoncé que son fils avait été retrouvé sain et sauf. Contactée par nos confrères de Sudpresse, la maman a exprimé un immense soulagement et a évoqué la version de l'histoire racontée par le petit garçon. "Raphaël a besoin de se reposer maintenant. Il est bouleversé par ce qui vient de lui arriver. Au début, son père lui avait dit qu’ils partaient en vacances. Mais quand Raphaël a dit à son père qu’il voulait rentrer à la maison près de sa maman, son père lui disait qu’il devait rester avec lui. Raphaël a beaucoup pleuré."

Le père a été arrêté et pourrait être rapidement extradé vers l'Allemagne.