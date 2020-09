Rebondissement dans l'affaire des arnaques aux véhicules d'occasion: un fonctionnaire de La Louvière poursuivi, des policiers suspectés

Rebondissement dans le dossier des arnaques aux véhicules d'occasion, dans lequel 80 personnes sont poursuivies, dont des membres de la communauté des gens du voyage. Un fonctionnaire de la ville de La Louvière est impliqué. Des policiers de différentes zones sont également suspectés d’avoir donné des informations confidentielles à des suspects. Une enquête RTL INFO.

Les investigations de longue haleine ont conduit les enquêteurs jusqu'à une antenne administrative communale de la ville de La Louvière, plus précisément à Haine-Saint-Pierre. Le concierge du bâtiment dérobait des documents afin de fournir une organisation criminelle spécialisé dans les faux contrats ou les faux crédits.

"On a constaté que le concierge du bâtiment utilisait des documents officiels. Ce sont des documents que l'on remet aux personnes qui viennent renouveler leurs cartes d'identité, pour les utiliser à d'autres fins", explique Rudy Ankaert, directeur général de la Ville de La Louvière.

Perquisition dans les bureaux de l'unité spéciale

Le pot aux roses a été découvert par le parquet fédéral à la fin de l’année dernière. Depuis, le concierge a été licencié et le dossier a évolué. Les recherches ont démontré qu’un membre présumé de l’organisation avait des contacts et demandait des renseignements confidentiels à un inspecteur de la police locale de Charleroi et à une inspectrice de la zone ouest à Bruxelles. Il était également en contact avec un membre des forces spéciales. Cela explique que les bureaux de l’unité ont été perquisitionnés.

Il y a différents niveaux d'aide

"Il y a différents niveaux d'aide. On a certains qui vont fournir simplement des informations par rapport au signalement des véhicules. D'autres qui vont fournir des informations éventuellement par rapport à l'état d'avancement d'enquête, justement pour mettre des bâtons dans les roues des enquêteurs. Et également d'autres qui vont aller jusqu'à fournir des documents", indique Anthony Signor, avocat dans le dossier mère sur des arnaques aux véhicules d'occasion.

Suite de l'enquête sur les arnaques aux véhicules d'occasion

Cette enquête découle d’un autre dossier: celui des arnaques aux véhicules d’occasion, qui implique certains membres de la communauté des gens du voyage. Un volet dans lequel près de 80 personnes sont poursuivies.