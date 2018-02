Reconnaissez-vous ces hommes? Ils ont volé les cartes bancaires d'un couple et dilapidé l'argent (vidéo)

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet du Luxembourg, division Neufchâteau.

Le 12 juillet 2017, un couple est victime du vol de ses cartes de banque à Rocourt. Durant les jours qui ont suivi, les voleurs ont effectué divers achats frauduleux dans plusieurs commerces, situés notamment à Waremme, Liège, Herstal et Jette. Les caméras de surveillance ont pu capturer les images des voleurs durant leurs achats.





Description des suspects



Le 1er auteur est de type méditerranéen et est de corpulence normale. Il a les cheveux foncés coupés court et porte une barbe de quelques jours. Il était vêtu d’une veste foncée et d’un pantalon foncé.

Le 2ème auteur est de corpulence normale, il a les cheveux châtain. Il était vêtu d’un t-shirt blanc, d’un pantalon en jean bleu et de baskets. Il portait une bague de couleur noire à la main gauche.

Le 3ème auteur est de type méditerranéen. Il est plus petit que ses complices. Il a les cheveux foncés et gominés. Il portait une chemise à carreaux noirs et blancs, et une veste noire.

Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu



Lien vers l'avis de recherche.