Reconnaissez-vous cet homme (vidéo)? Il a commis deux vols à main armée dans une pharmacie à Sint-Pieters-Leeuw

Avis de recherche diffusé à la demande le Parquet de Hal-Vilvorde.

Le 9 mai et le 25 juillet 2018 à Sint-Pieters-Leeuw, deux vols à main armée ont été commis à la pharmacie Moonen situé Olmenstraat. Le 9 mai à 17h14, un individu avec le visage dissimulé par une écharpe pénètre dans l’officine. Sous la menace d’une arme à feu, il exige l’ouverture de la caisse. Il bloque la fermeture de la porte avec un objet pour éviter de rester enfermer. Puis il place son butin dans un sac en plastique blanc et finit par quitter les lieux en s’encourant.

La veille, le mardi 8 mai, ce même individu avait été filmé par les caméras de surveillance alors qu’il réalisait un repérage des lieux.

Sept semaines plus tard, le 25 juillet 2018, le même individu revient braquer la pharmacie. Il menace cette fois le personnel à l’aide d’un couteau et exige le contenu de la caisse. Au moment de repartir, il fait tomber son couteau. Il s’empresse de le ramasser et prend la fuite en s’encourant.



L’auteur est d’origine nord-africaine, il mesure environ 1m75 et est de corpulence mince. Il est âgé d’environ 25 ans. Il a le teint mat, les yeux et les cheveux foncés. Il a un visage long et fin. Il s’exprime en français.

Le 9 mai, il était vêtu d’un training noir, d’un pull noir, de chaussures de sport blanches et d’une écharpe noire.

Le 25 juillet, il portait un pantalon training noir muni de bandes latérales rouges.