Reconnaissez-vous les auteurs de ce vol à main armée dans un magasin de nuit à Liège?

Voici un avis de recherche publié à la demande du Parquet de Liège.

Le mardi 12 mars 2019 vers 21h30, à Liège, un vol à main armée a été commis par deux individus dans un magasin de nuit situé rue Lairesse.

Deux individus entrent dans le commerce et se dirigent directement vers le comptoir. Le premier braqueur menace immédiatement le caissier avec une arme et exige le contenu de la caisse pendant que son complice tend à la victime un sac en plastique. Ils emportent le contenu de la caisse et des cigarettes.

Le premier auteur est âgé d’environ 25 ans et a le visage fin. Au moment des faits, il portait un sweat à capuche gris foncé et un bonnet noir. Le deuxième auteur était vêtu d’un sweat à capuche noir de avec l’inscription "Nike Air" dans le dos et des manches tricolore.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.