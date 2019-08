Recours de riverains contre la future école néerlandophone à Schaerbeek

(Belga) Des riverains ont introduit un recours devant le conseil d'Etat contre le futur complexe scolaire néerlandophone, dont les travaux rue Vanderlinden à Schaerbeek ont commencé durant l'été, selon une information diffusée mardi par BX1 et confirmée par Marc Weber, chef de cabinet de la bourgmestre Cécile Jodogne. Ce dernier précise que la commune avait rendu un avis négatif concernant ce projet. C'est la Région qui a accordé en mai dernier les permis d'environnement et d'urbanisme nécessaires.

Les riverains engagés dans la procédure judiciaire dénoncent entre autres une mauvaise gestion du chantier de destruction, s'interrogent sur la présence d'amiante dans certains bâtiments détruits et dénoncent la tenue de travaux en soirée et durant les week-ends. Quant au projet en lui-même, ils s'inquiètent avant tout de sa taille, qui est passée de 600 à 1.140 élèves en cours d'élaboration. C'était également un des principaux motifs de refus retenus par la commune. "On trouvait que le projet était trop important: trop d'élèves, trop d'espaces de récréation dispersés...", rappelle Marc Weber. "La commune n'était pas contre la venue d'une école néerlandophone, mais contre la réalisation d'un projet trop pharamineux." Les élèves de primaire pourraient commencer à s'installer dans les murs dès 2020, avant l'accueil des élèves du secondaire prévu d'ici 2022. (Belga)