Réfection des échangeurs sur la E25-E411 entre Arlon et Sterpenich dès lundi

(Belga) Un chantier de réfection des échangeurs situés sur la E25-E411/A4 entre Arlon et Sterpenich en direction du Luxembourg, ainsi que de l'aire autoroutière de Sterpenich, débutera ce lundi 5 août, annonce la Sofico.

Ces travaux se dérouleront en plusieurs phases. Tout d'abord, les bretelles d'accès et de sortie de l'échangeur n°32 "Weyler" en direction du Luxembourg seront fermées du lundi 5 août à 6h au mercredi 14 août à 14h. Les usagers désirant sortir à cet échangeur seront invités à continuer vers le Luxembourg et à sortir de l'autoroute via l'échangeur n°33 "Sterpenich/Ikea" pour faire demi-tour et emprunter la sortie "Weyler" vers Bruxelles. Les conducteurs qui veulent gagner l'autoroute à l'échangeur n°32 seront eux invités à monter sur l'autoroute vers Bruxelles pour faire demi-tour à l'échangeur n°31 "Arlon" avant de repartir vers le Luxembourg. Les accès directs, vers et depuis la N81 (Aubange) à hauteur de l'échangeur n°32 resteront, eux, fermés jusqu'au 26 août à 7h. Une fermeture des bretelles d'accès et de sortie de l'échangeur n°33 "Sterpenich/Ikea" vers le Luxembourg aura ensuite lieu du lundi 19 août à 6h au mercredi 28 août à 17h. Au lieu d'emprunter la bretelle de sortie vers le Luxembourg, il faudra se diriger vers la sortie suivante au Luxembourg pour effectuer un demi-tour et prendre la bretelle de sortie n°33 vers Bruxelles. Même principe pour la bretelle d'accès n°33 vers le Luxembourg: les conducteurs devront monter sur l'autoroute via l'échangeur n°33 vers Bruxelles pour effectuer un demi-tour à l'échangeur n°32 "Weyler" et repartir vers le Luxembourg. Enfin, l'aire autoroutière de Sterpenich sera fermée du lundi 19 août à 6h au mercredi 4 septembre à 17h en direction du Luxembourg et du mardi 3 septembre à 6h au mercredi 18 septembre à 17h en direction de Bruxelles. (Belga)