Rénovation des tunnels bruxellois: les tunnels Rogier et Botanique sont rouverts

(Belga) Dans le cadre de la troisième et dernière fermeture estivale des tunnels bruxellois, les travaux dans le tunnel Rogier ont été terminés dans les temps au 31 juillet, ce qui a permis de rouvrir les tunnels Rogier et Botanique, a annoncé lundi l'agence régionale Bruxelles Mobilité.

La rénovation des tunnels bruxellois est à l'oeuvre depuis trois ans, avec des fermetures estivales pour les gros travaux et pour profiter au mieux de la diminution du trafic durant la période. Avec l'accentuation du phénomène liée à la crise sanitaire, la circulation a été jusqu'à diminuer de 20% en juillet par rapport à un mois "normal", hors des mois de vacances scolaires de juillet et août, selon Bruxelles Mobilité. Après cette fermeture estivale, d'autres travaux seront encore effectués la nuit pour une fin de chantier annoncée en 2021. "Bruxelles investit énormément pour faciliter les déplacements à pied, à vélo et en transport public, notamment avec ses 40 km de nouvelles pistes cyclables COVID et ses 350 millions pour améliorer la qualité du réseau de la STIB", met en avant la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt. "Nous n'en oublions pas pour autant les navetteurs et automobilistes. C'est 100 millions d'euros que nous investissons cette année dans les travaux en cours dans nos tunnels." Dans le tunnel Rogier, les travaux ont consisté à créer une paroi de séparation entre les deux sens de circulation. Par ailleurs, les travaux pour renforcer le plafond du pont Grosjean viennent de se terminer. Un nouvel éclairage et un habillage des murs sont planifiés en 2021. De grosses interventions sont toujours en cours au tunnel Léopold II, mais sont dans les temps prévus, les retards causés par le confinement ayant été rattrapés. Environ 90% du plafond a été rénové. Les travaux sur les chaussées, trottoirs et plafonds seront terminés à la fin de l'été. Le tunnel rouvrira le 1er septembre, mais des fermetures de nuit seront maintenues pour terminer la rénovation et la création de sorties de secours. Le tunnel Georges Henri subit un lifting complet, avec notamment des travaux au niveau de son plafond. Il restera fermé tous les jours de 07h00 à 19h00 jusqu'à la rentrée, de même que le tunnel Montgomery. A Delta, il reste beaucoup de travail dans la trémie menant vers le boulevard du Triomphe. Ces travaux sont effectués de nuit. Au pont Beaulieu, les joints de dilatattion sont sécurisés et des inspections approfondies sont en cours. Il sera de nouveau possible d'emprunter le pont dans les deux sens à partir du 15 août. (Belga)