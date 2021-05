Reprise de l'incendie dans un vaste hangar industriel à Gembloux

(Belga) Une reprise de feu a mobilisé les pompiers, samedi matin, dans un vaste hangar industriel gembloutois ravagé vendredi soir par un incendie, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Les pompiers des postes d'Éghezée, Gembloux et Namur (zone NAGE) ont été appelés à intervenir, vendredi peu après 17h00, dans la zone d'activités économiques de Gembloux-Sauvenière. Un hangar industriel situé le long de la chaussée de Tirlemont s'y était embrasé. Des équipes des zones voisines du Val de Sambre et du Brabant wallon ont rapidement été appelées en renfort. Le bâtiment de quelque 2.000 mètres carrés a été fortement endommagé. Une quantité importante de matériel appartenant à l'entreprise qui occupe les lieux, active dans le secteur événementiel, a également été détruite. Les pompiers du poste de Wavre ont été rappelés à intervenir sur le site, samedi matin vers 5h30, où une reprise de l'incendie a été constatée. Il n'y a pas eu de blessé et les causes du sinistre restent à déterminer. (Belga)